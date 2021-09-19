Лидеры «Единой России» не пришли в штаб после выборов

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также первые два номера федерального списка партии на выборах в Государственную думу Сергей Лавров и Сергей Шойгу, не приехали в штаб после объявления первых результатов голосования. Как сообщает РБК, политики должны были принять участие в традиционных мероприятиях после закрытия всех участков.

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Отсутствие Дмитрия Медведева в центральном офисе партии объяснили болезнью. Ожидалось, что политик подведет итоги кампании и пообщается с представителями региональных отделений. Ранее председатель «Единой России» не пропускал встречи в этом формате после выборов. В 2016 году после подведения первых итогов голосования за депутатов Госдумы в офис приехал также президент Владимир Путин.

Ранее Русская служба Би-би-си писала, что Дмитрий Медведев пытался получить пост спикера Государственной думы и вернуться в публичную политику, но не смог этого сделать из-за позиции Кремля.

В общественный штаб «Единой России» не приехали лидеры федерального списка — глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Представители партии в комментарии РИА Новости объяснили это занятостью политиков «на основной работе».

Ранее президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в своем окружении. По его словам, он целый день общался с человеком, заболевшим COVID-19.

Как обратил внимание телеканал «Настоящее время», который российские власти признали иностранным агентом, часы Владимира Путина на протокольной съемке онлайн-голосования показывали 10 число — тогда президент еще не находился на карантине. Саму запись распространили 17 сентября, когда онлайн-голосование на выборах в Государственную думу еще не началось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что Путин не обращает внимание на дату на часах.

Согласно предварительным данным, «Единая Россия» одерживает победу на выборах в Госдуму. На момент написания этой заметки подсчет голосов на некоторых участках в Москве был приостановлен по неизвестной причине, а результаты онлайн-голосования не были опубликованы. Соратник Алексея Навального Леонид Волков связал это с «подгонкой» итогов «под заданный результат».

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