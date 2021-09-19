Экзитполы: Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

Протесты против ареста Сергея Фургала и прихода к власти Михаила Дегтярева стали одними из самых массовых в истории региона

Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края. Об этом в воскресенье, 19 сентября, говорится в данных экзитполах. Как отмечает фонд «Общественное мнение», он набирает около 61% голосов и обходит своего ближайшего конкурента — Марину Ким из партии «Справедливая Россия — За Правду» — почти на 40%.

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Избирательные участки на выборах в Хабаровском крае закрылись в 20 часов по местному времени (13 часов по Москве). Явка на выборах составила 42% — ее Михаил Дегтярев назвал рекордной за последние шесть лет. Однако, по данным газеты «Коммерсант», в 2018 году во втором туре голосования за главу региона на участки пришли 47,5% избирателей.

С 17 по 19 сентября в Хабаровском крае прошли досрочные выборы губернатора. Ожидалось, что предыдущий глава региона — Сергей Фургал, представлявший партию ЛДПР — останется у власти до 2023 года. Однако в июле 2020 года Фургала задержали по подозрению в организации убийств двух предпринимателей 15 лет назад. В связи с этим президент России Владимир Путин отправил губернатора в отставку. На пост ВРИО главы Хабаровского края назначили Михаила Дегтярева.

Сам Сергей Фургал свою вину не признал и назвал свое дело политическим. Его сторонники уверены, что арест экс-главы региона связан с его деятельностью на этом посту. Отставка Фургала привела к массовым протестам. Они продолжались несколько месяцев и стали самыми длительными в России за последние годы.

Сына Сергея Фургала Антона, который хотел участвовать в голосовании в качестве кандидата, не допустили до выборов. Порядка 48% подписей за него признали недействительными. В штабе Фургала-младшего решение комиссии назвали предвзятым и заявили, что бракованными оказались лишь 255 подписей из более чем пяти тысяч, отобранных для проверки.

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