Выборы после усиления репрессий: ЕС оценил российское голосование

Европейский союз «вновь заявляет о своей глубокой озабоченности по поводу продолжающегося сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов по всей России». Таким заявлением верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил прошедшее в России трехдневное голосование на выборах в Госдуму и местные органы власти.

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В специальном заявлении, опубликованном вечером 20 сентября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечает, что ЕС «принимает к сведению сообщения независимых и надежных источников о серьезных нарушениях» во время завершившегося накануне всероссийского голосования, в ходе которого конституционное большинство в Госдуме, по официальным данным, сохранила партия власти «Единая Россия».

В заявлении особо отмечается, что «преддверии выборов усилились репрессии против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также журналистов». По заявлению Службы внешних связей ЕС, эти репрессии «привели к ограничению выбора для российских избирателей», сократив их возможности «получить полную и точную информацию о кандидатах».

Евросоюз в очередной раз выражает «глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов по всей России».

Отдельно в заявлении Жозепа Борреля говорится о голосовании в аннексированном Россией Крыму, а также на сепаратистских территориях востока Украины.

«ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает так называемые выборы, проведенные на оккупированном Крымском полуострове», — указано в заявлении. А участие в российском голосовании жителей сепаратистских районов Донецка и Луганска названо «противоречащим духу и целям Минских соглашений».

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