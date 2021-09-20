В Пермском университете произошла стрельба, шесть человек погибли

Утром в понедельник, 20 сентября, около 11:30 в Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу. Часть учащихся покинули здание университета через окна. Администрация ВУЗа факт стрельбы подтвердила. Позже стрелявший был обезврежен.

Реклама Читать далее

В ходе вооруженного нападения на Пермский государственный университет, по уточненным данным, погибли шесть человек и пострадали еще 24, сообщили в понедельник днем в пресс-службе российского Минздрава. Сперва РБК сообщал со ссылкой на источник в МВД о как минимум трех погибших человека. Позже в СК заявили, что жертвами стрельбы стали восемь человек, шестеро пострадали.

Тот же источник РБК добавил, что стрелявший – 18-летний Тимур Бекмансуров – был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее СМИ сообщали, что в химический корпус ПГНИУ пришел молодой человек с дробовиком и открыл стрельбу. К зданию университета были стянуты сотрудники правоохранительных органов, студенты закрылись в кабинетах. В официальной группе университета опубликована информация: «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет – разворачивайтесь!»

В телеграм-канале Пермского университета было опубликовано сообщение: «Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать».

Позже сам ВУЗ сообщил о задержании стрелка. Как пишет РБК, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 18-летний стрелок скончался на месте. В ГУ МВД России по Пермскому краю информацию пока не комментируют. В СК уточняют, что стрелок сопротивлялся и был ранен.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться