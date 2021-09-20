Наблюдать за выборами в Россию снова приехали политики из партии Марин Ле Пен

Результаты парламентских и региональных выборов в России не принесли сюрпризов. Партия власти «Единая Россия» предсказуемо набирает большинство голосов. В то время, как независимые российские наблюдатели — например, движение «Голос» — говорят о многочисленных нарушениях, приехавшие в Россию политики из крайне правой партии «Национальное объединение» в один голос хвалят организацию голосования.

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«Французские наблюдатели призвали Запад поучиться у России организации выборов», «Французский политик Вуазен призвал власти быстрее признать Крым российским» — в последние годы приезд неофициальных французских наблюдателей на российские выборы нужен, кажется, исключительно для такого рода заголовков в прокремлевских СМИ.

Для наблюдения за ходом парламентских и региональных выборов в Россию и в Крым в этом году приехали несколько французских депутатов Европарламента — традиционно от партии Марин Ле Пен. Завсегдатай российских выборов и один из главных сторонников Кремля во Франции, депутат Европарламента Тьерри Мариани похвалил камеры видеонаблюдения, установленные на участках.

Ни Тьерри Мариани, ни Жан-Лен Лякапель не делали публикаций в своих соцсетях о поездке в Россию. Изданию Le Monde Тьерри Мариани заявил, что приехал наблюдать за выборами «по личной инициативе», а не в качестве европарламентария.

Зато сенатор от партии Марин Ле Пен Стефан Равье опубликовал в своем твиттере фотографию французской делегации в Санкт-Петербурге. На ней, помимо Тьерри Мариани, Жан-Лена Лякапеля и самого Стефана Равье, также запечатлен, например, Николя Бэ — один из главных политиков «Национального объединения». Все они не в первый раз приезжают в Россию.

J'ai passé 3 jours dans le District Fédéral de Saint Petersbourg avec @ThierryMARIANI et mes collègues parlementaires Européens du @RNational_off. Nous avons pu observer l'organisation et le déroulement des élections législatives Russes pour le renouvellement de la #Douma.

1/3 pic.twitter.com/NlmxGSmaAg — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) September 20, 2021

«Я приглашаю тех, кто кричит о скандальных нарушениях в России, приехать понаблюдать за выборами в Марселе. Там я видел настоящее жульничество, угрозы и кумовство. Вместо того, чтобы давать уроки иностранным государствам, понаблюдайте за тем, как это происходит у вас!», — написал Равье в своем твиттере.

На снимке Стефана Равье также присутствует депутат Европарламента Эрве Жювен. Он тоже не в первый раз выступает в качестве «международного наблюдателя». Летом 2020 года Жювен приезжал в Крым в составе французской делегации, наблюдавшей за ходом голосования по поправкам в Конституцию. Вместе с Жювеном и другими европарламентариями в Симферополь приезжал и Жан-Лен Лякапель. Французская делегация стала тогда самой многочисленной среди всех приехавших в Россию и Крым европейских политиков — в нее вошли десять французских евродепутатов.

Крым остается важнейшим символом для российских властей, которые стремятся легитимировать голосование на аннексированном полуострове в глазах собственного населения. После 2014 года «международные наблюдатели» в обязательном порядке приезжают на полуостров и делают заявления о необходимости признания Крыма российским. На этот раз с таким заявлением выступил в интервью агентству РИА Новости бывший депутат Национального собрания Франции Мишель Вуазен. Его слова растиражировал французский Sputnik.

Вместе с Вуазеном в Крым прилетел депутат Национального собрания Жером Ламбер. Их комментарии каждый раз становились инфоповодом для агентства РИА Новости в течение трех дней.

В июле 2020 года французскую делегацию в Крыму возглавлял Тьерри Мариани, который с момента аннексии успел побывать на полуострове не менее семи раз. Позднее стало известно, что французских депутатов вместе с другими «международными наблюдателями» привезли в Россию специальным чартерным рейсом из Минска.

Согласно данным российской Общественной палаты, в этот раз наблюдать за ходом голосования приехали «383 международных наблюдателя и эксперта из 80 стран мира».

Евросоюз тем временем раскритиковал организацию и ход российских выборов. По словам официального представителя ЕС по внешнеполитическим вопросам Петера Стано, «эти выборы прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов». «И эти выборы прошли без заслуживающего доверия международного наблюдения», — подчеркнул он в ходе брифинга в Брюсселе. Кроме того, как отметил Стано, Евросоюз «никогда не признает выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым — это Украина».

Официальный Киев, со своей стороны, прокомментировал приезд французских крайне правых политиков в Крым. Как заявил «Европейской правде» пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко, Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями"».

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