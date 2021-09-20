Партия Кремля победила на «опереточных выборах»: французская пресса — о голосовании в России

Французские СМИ осветили в понедельник, 20 сентября, выборы в Государственную думу РФ. Отметили, что власть, как никогда, взяла голосование под контроль и что для достижения необходимых результатов, по данным независимых наблюдателей, потребовался невиданный уровень фальсификаций. Но глава ЦИК Элла Памфилова не заметила особенных нарушений.

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«Парламентские выборы в России: партия Кремля победила по итогам голосования, отмеченного фальсификациями» — заголовок газеты Le Monde, подчеркнувшей, что за три дня, пока шел процесс, были отмечены «тысячи нарушений»: «вброс бюллетеней, предотвращение наблюдений, принудительное голосование, множественное голосование, переписывание списков избирателей…».

Газета Libération называет выборы «опереточными», а нарушения «фольклорными», рассказывая о появившихся в соцсетях видеороликах, «демонстрирующих тысячу и один способ более или менее незаметно наполнить урны: переместить перед камерами наблюдения флаг, кусок картона, кадку с растением, прикрыть собою коллегу, бросающего в урну пачку бюллетеней».

«Фольклорными» называет газета и «бесстыдно заявленные сталинские результаты в «султанатах», как обозначают республики российского Кавказа, неизменно дарящие более 90% голосов Владимиру Путину и «Единой России».

Привычный «парад бюджетников, мелких чиновников и служащих государственных предприятий, которых заставляют идти на выборы и которые торопятся — чтобы скорее перейти к другим занятиям — исполнить задачу как можно скорее». И, наконец, «подсчет голосов, расцвеченный инцидентами, и вышибалы в спортивной одежде, пришедшие навести страх на независимых наблюдателей — под безразличным оком полиции».

Эти выборы, конечно, принесли некоторые «новшества», отмечает газета: «автобусы с приехавшими с сепаратистских территорий востока Украины избирателями, (…) высаживавшимися в приграничных городах Ростовской области, чтобы получить паспорт и тут же пойти проголосовать»; «растянутые на три дня выборы, на которых предпочтение отдается электронному голосованию»; «и, конечно, тотальное отсутствие кандидатов от так называемой „внесистемной“, демократической, оппозиции».

Кроме того, Libération отмечает, что на этих выборах КПРФ, «воспользовавшись ослаблением «Единой России», даже при всех нарушениях в пользу партии власти, набрала заметно больше, чем в 2016-м.

«Учитывая результаты коммунистов», сторонники оппозиционера Алексея Навального, не допущенные к выборам, приписывают относительный успех КПРФ своей стратегии «умного голосования», отмечает агентство France-Presse.

Тем не менее, ожесточенные атаки властей на любые проявления стратегии «умного голосования», включая давление на Google и Apple, не могли не сыграть роли, полагает французская пресса. «В прошлом тактика („умного голосования“) была довольно успешной, особенно на выборах в Москве в 2019 году, но власти в течение нескольких месяцев усердно блокировали любой доступ к этим „инструкциям по голосованию“, в частности, оказывая давление на интернет-игроков», — напоминает Le Monde.

И каким бы ни был результат коммунистов, это ничего не меняет в главном итоге выборов, пишет Libération: они подарили тот результат, которого Кремль и требовал. И «для людей, отвечающих за внутреннюю политику в администрации президента, миссия выполнена».

«Все было предусмотрено для достижения этого результата: от вбросов бюллетеней до уничтожения всякой реальной оппозиции».

«Партия Владимира Путина получает абсолютное большинство в парламенте по итогам выборов, которые прошли на фоне репрессий и исключения почти всей оппозиции», — и это, «несмотря на ее (партии власти) непопулярность», — вторит этим выводам газета Le Monde.

Как отмечает французская редакция RFI, чуть более скромный, чем в 2016-м, результат позволяет Кремлю, с одной стороны, продемонстрировать, что недовольство избирателей было «учтено», а с другой — это «учитывание» не имеет никаких последствий для Думы, где «Единая Россия» все так же будет править безраздельно. Да и недовольство было принято во внимание далеко не везде: например, в Хабаровске, где в прошлом году несколько месяцев продолжались массовые протестные акции, «победил» кандидат, назначенный властью.

Особенно примечательными фальсификации, вероятно, могли быть в двух столицах: в связи с этим газета Le Figaro цитирует сторонников Навального. Иван Жданов назвал произошедшее «выборами электронного обмана», Леонид Волков заявил о «полном переписывании» результатов в Москве и Санкт-Петербурге. «Подозрения в нарушениях, которые правительство Германии попросило в понедельник „прояснить“. А Европейский союз, со своей стороны, осудил атмосферу „запугивания“ и отсутствие международных наблюдателей», — пишет Le Figaro.

И дает только один пример: в Бабушкинском округе после подсчета 99% голосов, казалось, должен был победить один из лидеров КПРФ Валерий Рашкин, опережавший конкурента на 1 процент. «Но после объявления окончательных итогов его соперник из „Единой России“ выиграл с преимуществом… в 13 процентов».

Но для председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой нарушений на этих выборах «было меньше, чем когда-либо», отмечает Le Figaro.

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