После подсчета 98% голосов «Единая Россия» получает в Госдуме конституционное большинство

После подсчета 98% голосов партия власти «Единая Россия» лидирует как по партийным спискам, так и по числу побед в одномандатных округах.

Реклама Читать далее

По данным ЦИК, по партийным спискам у «Единой России» 49,8%. Далее идут КПРФ (19,5%), ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия — за правду» (7,41%), партия «Новые люди» (5,36%). Эти партии преодолевают пятипроцентный барьер.

Более 1% набрали «Партия пенсионеров» (2,51%), «Коммунисты России» (1,30%) и «Яблоко» (1,24%).

В одномандатных округах «Единая Россия» может рассчитывать на 199 мандатов. КПРФ лидирует в 10 округах, «Справедливая Россия — за правду» в 8-ми. По одной победе в одномандатных округах пока одерживают ЛДПР, «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа».

Как ранее заявил РИА Новости секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия предварительно получает более 300 мест в парламенте — 120 мандатов по спискам и 195 — по одномандатным округам.

По его словам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме обновится более чем на половину. Кроме этого, Турчак сообщил, что «Единая Россия» сформирует большинство во всех региональных законодательных собраниях, поскольку заняла первое место по спискам по всем 39 регионам, где проходили выборы. Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний.

При этом ЦИК и МВД заявляют, что нарушений на выборах стало значительно меньше. По статистике МВД за три дня голосования было зафиксировано чуть более пяти тысяч сообщений о нарушениях на выборах. Это в полтора раза меньше, чем в 2016 году.

По данным движения «Голос», к ним поступило чуть более четырех тысяч сообщений о возможных нарушениях на выборах.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться