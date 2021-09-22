Венедиктов «поручил» пересчитать «электронные» голоса на выборах. Мосизбирком отказался

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе пересчитать «все голоса» дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице. Об этом 22 сентября сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя штаба, зампреда общественной палаты, главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Позднее представитель Московской городской избирательной комиссии назвал пересчет невозможным.

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Венедиктов также предложил «выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ». Кроме того, «поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», — заверил руководитель Общественного штаба.

На заседании штаба предложили перевести пересчет онлайн-голосования до 27 сентября, заявил РБК член технической рабочей группы Департамента информационных технологий Москвы по электронному голосованию Евгений Федин.

Накануне Венедиктов назвал итоги голосования в Москве «трагической ошибкой партий» (в частности, КПРФ), которые «призывали бойкотировать электронное голосование». «А три другие партии — „Единая Россия“, ЛДПР и „Новые люди“ призвали к участию <...>. И у них у всех электронных избирателей больше, чем избирателей, пришедших на участки», — сказал Венедиктов «Интерфаксу».

Оппозиция и независимые эксперты, в свою очередь, заявили о вероятности массовых фальсификаций во время ДЭГ и в целом на этих выборах.

«Новая газета» отмечает, что электронное голосование «перевернуло» результаты выборов. Многие кандидаты от «Умного голосования», лидировавшие по итогам подсчета голосов на участках, в последний момент, по итогам пересчета ДЭГ вдруг «уступили» кандидатам из «списка Собянина».

Позднее 22 сентября Московская городская избирательная комиссия (МГИК) опровергла заявление Алексея Венедиктова о пересчете голосов.

«Речь о пересчете голосов не велась, такой вопрос в принципе нельзя поставить в рамках действующего законодательства, - заявил заместитель МГИК Дмитрий Реут, которого цитирует телеграм-канал ведомства.

Реут добавил, что в соответствии с законодательством «после установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчете голосов. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен».

Также чиновник заявил, что общественный штаб по наблюдению за выборами не наделён правом принимать решения о пересмотре итогов голосования. «Заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны <...>. На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчета результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита», — сказал представитель МГИК.

Позднее в этот же день с заявлением выступила глава Центризбиркома Эмма Памфилова. В эфире радиостанции «Коммерсант FM» она объявила, что отныне в Москве не будет использоваться отдельная платформа для электронного голосования. По словам главы ЦИК, столица перейдет на общую федеральную платформу.

Электронное голосование в этом году впервые проводилось в Москве (на московской платформе, где еще применялась опция «переголосования»), а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях и в Севастополе (на федеральной платформе).

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