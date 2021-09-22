Избиратели во Франции и Великобритании обеспечили победу кандидата от «Умного голосования» в Томске

Избиратели, проголосовавшие во Франции, помогли одержать победу кандидату от партии ЛДПР Алексею Дидиенко по одномандатному округу №181 Томской области. Именно его на выборах в Государственную думу поддержал проект соратников Алексея Навального «Умное голосование». Как следует из протоколов избирательных комиссий, на участках в посольстве Франции он одержал победу со значительным отрывом — тогда как многие УИК в Томской области отдавали первенство кандидату от «Единой России» Илье Леонтьеву.

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На прошлой неделе российские избиратели могли проголосовать на выборах в Государственную думу, используя два бюллетеня. В первом из них сделать свой выбор предлагали только за партии, а мандаты распределялись по федеральному списку. Этот бюллетень был похожим для всех избирателей: россияне как в России, так и за рубежом голосовали по одному и тому же списку.

Второй бюллетень включал кандидатов-одномандатников. На всей территории страны жители выбирали среди политиков, которые вели кампанию в их регионах. Однако россиян, находящихся в других государствах, «прикрепили» к случайным округам в регионах России.

Во Франции голосовали по одномандатному округу № 181 в Томской области. К тем, кто голосовал в Париже 19 сентября, присоединились избиратели в Великобритании и Литве. Почему в Париже, Монако, Марселе, Вильфранш-сюр-Мер и Страсбурге голосовали, как и на предыдущих выборах в Государственную думу, за депутатов из Томска, в российском посольстве объяснить RFI не смогли. Зампредседателя избирательной комиссии во французской столице предположил, что это сделали случайно.

В отличие от России, во Франции голосовать можно было не три дня, а лишь в воскресенье. Это облегчило работу наблюдателей, которые присутствовали на участке в российском посольстве во Франции. О нарушениях они не сообщали, хотя в проект «Карта нарушений» «Голоса» поступали данные о людях, которые могли проголосовать дважды в соседней Бельгии. О вероятных нарушениях — правда, немногочисленных — отчитались также в Италии и в Великобритании. В Эдинбурге обнаружили непрозрачную урну для голосования.

По одномандатному округу № 181, по которому голосовали как жители Франции, Великобритании и Литвы, так и россияне в Томске и Томской области, победил кандидат от ЛДПР Алексей Диденко. Он набрал 35 075 голосов и смог получить мандат в третий раз. Именно его кандидатуру поддержал проект соратников Алексея Навального «Умное голосование».

На втором месте оказался Илья Леонтьев от «Единой России». Он набрал 34 475 голосов, то есть его поддержали лишь на 600 избирателей меньше, чем Диденко. На третьем месте — Василий Шипилов от КПРФ с 28 388 голосами.

По данным посольства России во Франции, в Париже за Диденко проголосовали 575 человек, за Леонтьева — 165. В Страсбурге Диденко поддержали 92 человека, Леонтьева — 32. В Марселе разрыв в пользу Диденко составил 20 голосов, в Вильфранш-сюр-Мэр — 43, в Монако — 4. Всего французские избиратели обеспечили Диденко преимущество в 537 голосов.

В Лондоне в посольстве России Диденко поддержали 1023 человека, Леонтьева — 95.

В Литве перевес, наоборот, был в пользу Леонтьева. В Висагинасе недалеко от границы с Беларусью перевес составил 65 голосов.

В случае, если бы во Франции и Великобритании голосование проходило по другому одномандатному округу, Диденко не одержал бы победу.

По мнению ЦИК, голосование за рубежом прошло «успешно» и в соответствии с законом. Всего на участках вне России проголосовали 200 тысяч человек. Акции протеста, которые прошли, в частности, напротив российского посольства в Берлине, в избиркоме назвали «белым шумом».

«ЛНР» и «ДНР» закрепили позиции «Единой России»

Результаты голосования за границей сильно отличались от страны к стране. По федеральным спискам в Молдавии и непризнанном Приднестровье, где посчитали более 45 тысяч бюллетеней, «Единая Россия» набрала более 76% голосов, а КПРФ — чуть больше 5%.

«Зарубежными» голосами можно назвать и бюллетени из так называемых «ДНР» и «ЛНР». Жителям этих районов Украины Россия раздала паспорта. Открывать там избирательные участки не стали, однако россиян, недавно вошедших в гражданство, тысячами свозили автобусами и поездами в Ростов-на-Дону и другие города на пограничных территориях России, отмечает ТАСС. Многим российские документы выдавали непосредственно перед голосованием.

Обладатели российских паспортов из украинского Донецка едут в Россию, чтобы проголосовать на выборах AP - Alexandr Dimitrovskiy

RT утверждает, что лично на выборы пришли порядка 50 тысяч человек. Еще 163 тысячи были зарегистрированы для электронного голосования, там явка составила 93%. Часть из них — около 140 тысяч — имеют прописку в Ростовской области и могли проголосовать и по одномандатным округам.

«Новая газета» пишет, что для голосования людей из непризнанных ДНР и ЛНР мобилизовали колоссальные для региона ресурсы. Некоторым госслужащим предложили и вовсе сдать руководству пароли от электронной почты для онлайн-портала выборов, «чтобы не было сбоев».

По подсчетам RFI, каждый десятый проголосовавший в Ростовской области был из сепаратистских республик. В итоге в регионе, где разыгрывались семь мест в парламент, прошли семь кандидатов-одномандатников от «Единой России».

По федеральному списку «ЕР» набрало более 50%. Как голосовали жители регионов Украины, неподконтрольных Киеву, неясно — однако, как пишет «Новая газета», партия власти обеспечила себе максимальное информационное присутствие в регионе и проводила масштабную агитацию. Другие партии на этих территориях кампанию практически не вели.

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