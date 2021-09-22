Режиссера Андрея Звягинцева вывели из комы

На фото: Звягинцев на фестивале в Каннах. 09.05.2018.

Режиссера Андрея Звягинцева, заболевшего тяжелейшей формой коронавирусной инфекции, вывели из состояния искусственной комы. Об этом со ссылкой на РЕН ТВ сообщило издание «Медуза».

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Информацию передал Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система», финансирующей лечение режиссера в Берлине, отмечает «Коммерсант».

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», — сказал Евтушенков.

О том, что Андрей Звягинцев был введен в кому стало известно на минувшей неделе.

Режиссер заболел коронавирусом в начале июля. В середине августа его вывезли на лечение в Германию. Состояние оценивалось как крайне тяжелое.

57-летний Андрей Звягинцев — один из самых прославленных и титулованных современных российских режиссеров. Он снял картины «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь».

Звягинцев — обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля, лауреат Каннского кинофестиваля, обладатель «Золотого глобуса» и многих других российских и зарубежных наград, а также двукратный номинант на «Оскар».

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