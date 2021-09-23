Весь экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26 погиб

Самолет Ан-26 с бортовым номером RA-26673 в аэропорту под Ульяновском (снимок 2011 г.) Самолет Ан-26 с таким же бортовым номером RA-26673, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров в среду, 22 сентября 2021 года, в районе Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае

Обломки потерпевшего крушение самолета Ан-26 найдены спасателями в Большехехцирском заповеднике в районе поселка Корфовский в Хабаровском крае. На борту самолета находилось шесть человек экипажа. Информацию о их гибели подтвердили в МЧС России.

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Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы, все шесть человек, находившихся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26, погибли. Позднее, информацию о гибели всех членов экипажа подтвердили в МЧС. Место крушения было обнаружено в ходе облета предполагаемого района авиакатастрофы вертолетом МЧС. Самолет упал в труднодоступной местности из-за чего наземные поисково-спасательные отряды пока не смогли добраться до места крушения.

Фото места крушения опубликовал в своем Telegram-канале ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Ан-26, принадлежавший компании «Летные проверки и системы», занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. Воздушное судно перестало выходить на связь и пропало с радаров 22 сентября. На его борту находились шесть членов экипажа. Все они, предположительно, погибли.

В качестве предварительных причин крушения рассматриваются плохие погодные условия или ошибка пилотирования.

В июле этого года пассажирский самолет Ан-26 разбился на Камчатке. На его борту находилось 28 человек, все они погибли.

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