Московские власти готовятся бороться с четвертой волной ковида с помощью удаленки и QR-кодов

В столичной мэрии прошло совещание, посвященное новому росту заболеваемости коронавирусом. Совещание прошло в рамках подготовки к четвертой волне ковида, пишет «Медуза», ссылаясь на собственные источники в администрации города.

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Как отмечает «Медуза», при необходимости мэрия готова снова прибегнуть к ограничительным мерам, в частности, потребовать от компаний перевести на удаленную работу до трети сотрудников, а также вернуть QR-коды для посетителей кафе и кинотеатров и обязательную самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

В то же время, отметил источник издания, в мэрии предполагают, что из-за большого количества вакцинированных и переболевших с четвертой волной ковида справиться будет проще, чем с предыдущими вспышками заболеваемости.

В течение последних дней в Москве отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Так, по словам вице-мэра Анастасии Раковой, рост заражаемости неделя к неделе составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%. Такую динамику московские власти объясняют началом школьных занятий и возвращением основной массы горожан из отпусков.

В целом по России за минувшие сутки был повторен рекорд смертности с начала пандемии, за день скончалось 820 человек, сообщил 23 сентября Операционный штаб.

Напомним, что в конце июля главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о неэффективности «локдаунов» в качестве средства борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Новый термин — это локдаун, и некоторые страны прошли по этому пути не один, не два, а уже четыре раза», — пояснила Попова, отметив, что «раз уж приходится» вводить ограничения по четыре раза, значит, «наверное, это не самое эффективное средство».

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