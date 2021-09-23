Оппозиционные кандидаты объединились против электронного голосования

Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин на митинге протеста против результатов выборов в Госдуму в Москве 20 сентября

Кандидаты в депутаты Госдумы от разных политических сил объединились в коалиционный комитет «За отмену дистанционного электронного голосования». Комитет намерен добиваться отмены результатов электронного голосования на выборах в Москве и отказа от использования систем электронного голосования на предстоящих выборах всех уровней.

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О создании комитета сообщила правозащитница Марина Литвинович, которая на прошедших выборах баллотировалась в Госдуму по 198-му округу в Москве от партии «Яблоко».

Как говорится в заявлении, по результатам голосования, прошедшего с 17 по 19 сентября, «у миллионов граждан нашей страны украли их голоса». Теперь члены коалиции намерены добиваться отмены результатов онлайн-голосования на выборах в Москве, а также запретить использование систем электронного голосования на предстоящих выборах всех уровней. Кроме того, комитет намерен «бороться против иных методов фальсификации выборов».

В планах свежесозданного комитета провести общероссийскую акцию протеста против итогов выборов, дата которой пока не определена, обжаловать результаты голосования в судах, а также добиться законодательного запрета на использование электронного голосования на выборах.

Опубликованное Литвинович заявление подписали, в частности, доцент МГУ Михаил Лобанов, баллотировавшийся от КПРФ, глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин, член совета депутатов муниципального округа Измайлово Надежда Загордан («Зеленая инициатива») и самовыдвиженец Роман Юнеман, которого не допустили до выборов. Ранее КПРФ заявила, что не признает результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по Москве.

Результаты электронного голосования в Москве вызвали скандал: оппозиция, выигрывавшая после подсчета 99,56% бюллетеней на участках, проиграла выборы в пользу единороссов за счет онлайна.

22 сентября кандидат в ГД Анастасия Брюханова заявила о «математических доказательствах» масштабных вбросов на электронном голосовании и подала жалобу в ЦИК.

В свою очередь, в Кремле выразили желание как можно скорее распространить ДЭГ по всей стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше, но насколько широко и к какому сроку, это решение, наверное, должен все-таки принимать Центризбирком и специалисты», — отметил он, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Последняя ранее допустила, что онлайн-голосование будет широко использоваться уже на ближайших президентских выборах.

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