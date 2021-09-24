В Уссурийске арестовали актеров сатирических видео про чиновников и полицейских

Актеры сатирического Youtube-сериала «Наливкин» Андрей Неретин и Лариса Кривоносова получили двое и десять суток ареста соответственно. Уссурийский районный суд признал Кривоносову, которая играет роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф, виновной в незаконном ношении полицейской униформы, а исполнителя роли председателя несуществующего «исполнительного комитета» Виталия Наливкина в нецензурной брани в общественном месте.

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ак заявил газете «Коммерсантъ» режиссер этого популярного видеопроекта Андрей Клочков, актеров арестовали потому, что полиция и власти региона обиделись на сатиру в отношении себя. «Актриса в роли Марины Вульф вызвала бурную реакцию в интернете из-за схожести с официальным представителем МВД Ириной Волк. Нас решили за это наказать», — пояснил Клочков. Неретина же, по мнению режиссера, наказали «за взрыв баннера „Единой России“ в последнем видеоролике». «Это был наш реквизит для съемок», — заверил Клочков. Тем не менее режиссер пообещал продолжить снимать видео про Виталия Наливкина. В свою очередь представители полиции Приморья отказались прокомментировать аресты актеров.

Жительнице Уссурийска назначили 10 суток ареста из-за пародий на представителя МВД Ирину Волк



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Видео: YouTube-канал BARAKuda pic.twitter.com/GvrhXWxdp6 — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 23, 2021

В свежей серии под названием «Виталий Наливкин предотвратил теракт» глава исполнительного комитета Уссурийского района, берет инициативу на себя и расстреливает из гранатомета подозрительную сумку, обнаруженную на остановке общественного транспорта. Однако, в сумку герой не попадает, и одним из выстрелов обрушивает рекламный щит с баннером «Единой России». Затем Наливкин решает обезвредить бомбу «вручную», но в сумке вместо взрывчатке оказываются 25 килограммов моркови. Завершается ролик «официальным комментарием» произошедшего в исполнении «официального представителя МВД Уссурийского района генерал-лейтенанта Марины Вульф».

Помощник Министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-майор полиции Ирина Владимировна Волк. Фото с сайта мвд.рф © МВД.рф

Актеров сериала про Виталия Наливкина уже арестовывали в июне прошлого года. Тогда исполнитель главной роли так же был признан виновным в нецензурной брани в общественном месте и был арестован на пять суток. Это произошло вскоре после появления видеоролика о задержании «подполковника полиции Андрейченко» в ходе спецоперации под руководством председателя исполнительного комитета Виталия Наливкина. В этой серии Наливкин вместе с тяжеловооруженными спецназовцами штурмует квартиру коррумпированного полицейского Андрейченко и обнаруживает там «сотни килограммов денег». Найденные деньги, по мнению героя, это взятки за «лицензии на сбор дикоросов».

После публикации этого ролика УМВД по Приморью сообщило, что начало проверку в связи с размещением в сети этого видео. «Размещенная в социальных сетях информация не соответствует действительности. Сотрудник Алексей Андрейченко в звании подполковника в ОМВД России по городу Уссурийску службу не проходил и не проходит. Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел»,- говорилось в сообщении пресс-службы УМВД по Приморью.

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