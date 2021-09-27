На 76-м году жизни скончался киновед Кирилл Разлогов

Кинокритик Кирилл Разлогов, президент гильдии киноведов и кинокритиков России, скончался в возрасте 75 лет. Фото со страницы Разлогова в фейсбуке.

Президента Гильдии киноведов и кинокритиков России, программного директора Московского Международного кинофестиваля и телеведущего Кирилла Разлогова не стало вечером в воскресенье, 26 сентября. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила его дочь Анастасия.

Реклама Читать далее

Кириллу Разлогову было 75 лет. Сообщается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. «Папа умер вчера вечером, сердечная недостаточность. Приехал из одной командировки, собирался в другую, все очень внезапно», — приводит агентство «Интерфакс» слова Анастасии Разлоговой. В фейсбуке она опубликовала запись о том, что время прощания будет объявлено позже.

Разлогов родился в Москве в семье дипломата Эмиля Разлогова. В детстве из-за работы отца некоторое время провел во Франции, что позволило ему впоследствии стать переводчиком французских фильмов, выходивших в прокат в Советском союзе. «...время было своеобразное, шестидесятые годы: период "новой волны" — Феллини, Антониони, Висконти, Трюффо. "Сладкая жизнь" во Франции била ключом. О кинематографе говорили, его знали. Я быстро втянулся, начались увлечения и историей кино, и современными режиссерами. Помню, как составлял специальные графики, по которым определял, что мне стоит посмотреть. Возможности в Париже были чудовищные, меня сдерживали только финансовые ограничения — приходилось смотреть картины, сошедшие с первого экрана», — говорил критик.

Разлогов окончил отделение истории и теории искусств исторического факультета МГУ. Был директором Российского института культурологии Министерства культуры РФ, читал лекции на киноведческом факультете ВГИКа и на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Опубликовал 14 книг и сотни научных работ по истории кино и различным вопросам культуры и искусства.

С 2015 года возглавлял Гильдию киноведов и кинокритиков России, вел телевизионные программы, посвященные вопросам культуры и кинематографа, в частности, передачу «Культ кино» на телеканале «Культура».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться