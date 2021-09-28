Новый максимум с начала пандемии: в России за сутки от COVID-19 умерли 852 человека

В России зафиксирован новый суточный максимум смертности от коронавирусной инфекции. По данным на утро 28 сентября, за сутки от болезни умерли 852 человека, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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Новый трагический рекорд суточной смертности от ковида зафиксирован уже в четвертый раз за последние 30 дней. Предыдущий максимум смертности отмечался 24 сентября — 828 умерших за сутки.

Как сообщил 28 сентября российский оперштаб, больше всего пациентов умерли в Москве (63), Санкт-Петербурге (58) и Свердловской области (40).

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в России от последствий нового заболевания умерли 205 тысяч 531 человек. По мнению многих экспертов, эти данные не отражают реальную картину смертности от COVID-19. Более точную статистику дает Росстат после обработки свидетельств о смерти с указанием причин летального исхода. По последним уточненным данным статистического ведомства на конец июля, за время пандемии в России с диагнозом COVID-19 в стране скончалось более 350 000 человек.

France-Presse отмечает, что последние две недели в России фиксируют порядка 20 000 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране выявлено еще 21 559 носителей вируса. В Москве зафиксировали 2541 новый случай заражения, в Санкт-Петербурге ― 1530, в Московской области ― 1450.

На прошлой неделе власти Москвы признали, что в столице наблюдается новый всплеск эпидемии с 24-процентым ростом числа зараженных в течение семи дней, а также ростом числа госпитализаций на 15%.

Вакцинация продолжает идти невысокими темпами. В отсутствие открытой официальной прививочной статистики о ходе кампании приходится судить по редким заявлениям правительства. Так, 10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 46,5 млн россиян. Полностью вакцинированы 39,8 млн человек. Сайт GOGOV, собирающий статистику по регионам, сообщает, что на 28 сентября хотя бы одну дозу вакцины от ковида получили почти 33% населения страны (47,9 млн), полностью вакцинированы 28,6% населения (почти 42 млн человек).

Во Франции, по данным на 27 сентября, одной дозой вакцинированы почти 50,4 млн (74,7% населения). Полную вакцинацию прошли более 48,3 млн французов (71,7% всего населения).

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