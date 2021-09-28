Против Навального и его соратников завели дело об «экстремистском сообществе»

Следственный комитет России возбудил против заключенного оппозиционера Алексея Навального и его соратников уголовное дело о создании и участии в экстремистском сообществе. Этим сообществом СК назвал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального, которые в июне Мосгорсуд признал экстремистскими организациями, запретив их деятельность в России. По новым обвинениям Навальному грозит до 10 лет тюрьмы. Его сторонникам — от 6 до 10 лет заключения.

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В своем сообщении 28 сентября СК утверждает, что в 2014 году Навальный создал «экстремистское сообщество» ФБК, а Леонид Волков и Иван Жданов вскоре к нему присоединились. Дело возбуждено по «экстремистской» статье 282.1 УК РФ. Навальному, Волкову и Жданову вменяют часть первую (создание и руководство экстремистским сообществом) с наказанием до 10 лет заключения. Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский, Рустем Мулюков и «иные лица» являются подозреваемыми по части второй статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе, наказание — до шести лет заключения).

Целями созданных политиком структур следствие считает «изменение основ конституционного строя», а также «подрыв общественной безопасности и государственной целостности». Создание в 2017 году общественного движения «Штабы Навального» в регионах названо «расширением преступной деятельности». Интернет-ресурсы ФБК, штабов, а также личный YouTube-канал Навального упомянуты в заявлении СК как средства «пропаганды преступной деятельности». В протестных акциях, которые команда Навального проводила с 2014 по 2021 год, следствие видит «призывы к экстремистской и террористической деятельности», а также «противоправные действия».

СК обвиняет Навального и сторонников в «дискредитации» органов госвласти и их политики, «создании протестного настроения у населения», а также в «формировании общественного мнения о необходимости насильственной смены власти».

Алексей Навальный, признанный правозащитниками политзаключенным, отбывает в исправительной колонии во Владимирской области срок по делу «Ив Роше» (до осени 2023 года). С апреля этого года двухлетний срок колонии отбывает и бывший оператор ФБК Павел Зеленский за резкую реакцию в твиттере на самосожжение нижегородской журналистки Ирины Славиной (обвинен в призывах к экстремизму).

Большинство упомянутых Следственным комитетом подозреваемых находятся за границей. Против Навального и его соратников возбуждено уже несколько уголовных дел, в том числе — о мошенничестве в особо крупном размере за якобы «растрату» денег созданных политиком фондов, а также за «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» (239 УК).

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