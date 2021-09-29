Основатель российской компании-лидера в области кибербезопасности арестован по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца по обвинению в госизмене Илью Сачкова — основателя и гендиректора Group-IB. В российских офисах компании, которая в России является одним из лидеров в области кибербезопасности, прошли обыски. Об этом пишет Forbes ссылаясь на пресс-службу суда и представителей компании.

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Последние заявили, что не располагают информацией о предъявленном Сачкову обвинении, но заверили, что компания продолжает работу в штатном режиме. В свою очередь, пресс-служба Лефортовского суда уточнила лишь, что Сачкову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену. По ней основателю Group-IB может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

Позднее агентство ТАСС, ссылаясь на источник, сообщило, что Илью Сачкова обвинили в том, что он «работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности». Предприниматель не признает вину в государственной измене и сотрудничестве с иностранными разведками, добавляет агентство.

В российской судебной практике уголовные дела по этой статье, как правило, рассматриваются в закрытом режиме, а материалы дела оказываются засекречены. В результате, суть предъявленных обвинений может оказаться скрыта не только от широкой публики, но даже от участников процесса. Так, находящийся уже более года в СИЗО по обвинению в госизмене бывший корреспондент Коммерсанта и экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, по словам его адвокатов, до сих пор не может добиться от следствия разрешения полностью ознакомиться с материалами своего дела.

Group-IB занимается разработкой программного обеспечения в сфере информационной безопасности и оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. Как пишет Forbes, среди клиентов компании, в частности, Сбербанк, Альфа-банк, «Мегафон» и «Ростех». В структуру Group-IB входят шесть юрлиц, включая два международных, зарегистрированных в Сингапуре и Амстердаме. Сам Сачков ранее в этом году заявил Forbes, что компания планирует провести IPO на одной из иностранных бирж.

В 2016 году Илья Сачков вошел в рейтинг американского Forbes «30 до 30». Россиянина включили в список 30 самых перспективных молодых предпринимателей в области технологий.

В 2018 году Group-IB открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По данным СМИ, большую часть времени Сачков проводил в Сингапуре.

Сачков является членом экспертных комитетов в области киберпреступности при российских Госдуме и МИДе, а также Совете Европы и ОБСЕ. В последние годы бизнесмен активно участвовал в обсуждении мер по поддержке отечественного экспорта. Сачков трижды встречался с президентом Владимиром Путиным и участвовал во встречах премьер-министра Михаила Мишустина с представителями IT. Известно, что компания Сачкова активно сотрудничала с Интерполом и российскими спецслужбами.

В 2020 году Минюст США обвинил руководителя департамента сетевой безопасности Group-IB Никиту Кислицина в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. В Group-IB называли обвинения бездоказательными.

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