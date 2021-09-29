Эксперт: Антиукраинская политика Лукашенко инспирирована Кремлем

За год «братская нам Украина», как ранее говорил белорусский правитель, превратилась в «плацдарм НАТО» и открывает против Беларуси «новый фронт». О стремительном ухудшении белорусско-украинских отношений в интервью RFI рассуждает директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда.

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Если до президентских выборов 2020 года Александр Лукашенко демонстрировал свое благожелательное отношение к южной соседке, то после того, как Украина не признала итоги этих выборов, Минск кардинально изменил тон заявлений. В августе этого года Лукашенко упрекнул лично Владимира Зеленского во враждебных намерениях и перестал называть его Володей: «Я с Зеленским, как с сыном разговаривал: «Володя, надо это, надо то». Он все это воспринимал. Что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины».

На учениях «Запад-2021» Лукашенко сообщил, что «нас начинают с юга подогревать». «Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр», — сказал он.

Еще через несколько дней, 27 сентября, претензии Лукашенко возросли: в Украине, по его словам, против Беларуси «открывается новый, по-старому говоря, фронт». «Мы видим, что они творят. <…> Создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы», — заявил он. И еще: «Они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине». При этом Лукашенко сообщил: «Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия».

В Киеве назвали «необоснованными инсинуациями» последние заявления Лукашенко. В МИД Украины посоветовали Минску в первую очередь задуматься над тем, чтобы «сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России». В Киеве подчеркнули, что Украина «никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси», «никогда не будет создавать никаких угроз безопасности белорусскому народу».

О стремительном ухудшении белорусско-украинских отношений, перспективах военного союза Беларуси и России против Украины, отношениях официального Киева с белорусской демократической оппозицией в интервью RFI рассуждает директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда.

Евгений, с вашей легкой руки в экспертной среде несколько лет назад даже закрепился термин «Лукашенко — гибридный союзник Украины». Лукашенко был весьма популярен среди украинцев. Сейчас же, судя по сентябрьскому соцопросу, его рейтинг падает. Как воспринимает украинское общество трансформацию взглядов соседа?

— Лукашенко уже очень давно у власти в Беларуси, его отношение к Украине на протяжении этих лет было разным. Он всегда критиковал майданы — и Оранжевую революцию 2004 года, и Революцию достоинства 2013—2014 годов. Но его такая вот крестьянская смекалка подталкивала к сотрудничеству с Украиной, да и сейчас подталкивает. Ведь несмотря на многочисленные заявления, в Украину все равно продолжают идти белорусские битум, нефтепродукты и многое другое — мы остаемся в первой пятерке торговых партнеров. Причем сальдо Беларуси в два раза больше украинского, то есть Беларусь на нас достаточно много зарабатывает. Кстати, это проясняет вопрос, почему Украина не присоединяется к европейским секторальным санкциям против Беларуси. Думаю, продемонстрировать логичную солидарность с Евросоюзом мешает именно большой и выгодный товарооборот.

Что касается популярности Лукашенко в Украине, то после ухода с поста президента Литвы Дали Грибаускайте, он действительно был пару лет самым популярным иностранным политиком в Украине. Но тут как в анекдоте: не надо путать туризм с эмиграцией. Украинцы не слишком активно ездят в Беларусь, в основном это жители приграничных областей, но многие следят за сообщениями медиа и видят только позитив, такой получается эффект первого свидания, я бы сказал. То есть сразу виделось, что в Беларуси чистые улицы, отсутствие бомжей, ухоженные поля, неплохие дороги, неплохого качества продукты. Но когда в августе 2020 года в Беларуси начались массовые выступления и когда это стало главной темой медиа и в Украине, и в Европе в целом, симпатии к Лукашенко исчезли. Это не означает, что протесты против Лукашенко были тем же, чем была для Украины Революция достоинства. Нет, тут у каждого свое, своя судьба и свои возможности. А вот то, что украинцы пропускали через себя действия силовиков в отношении протестующих белорусов и это отвернуло их от Лукашенко, — это очевидный факт.

Заявления о консультациях с Путиным по поводу украинской военной угрозы может обернуться усилением российской угрозы для Украины, 1200 километров белорусско-украинской границы может стать еще одним враждебным рубежом?

— То, что Лукашенко заявил 27 сентября — об американских базах в Украине и прочее — это заявления, которыми он откладывает свое сближение с Путиным, то есть он как бы показывает свою полезность Путину в своем нынешнем качестве. Говорит: я вот готов критиковать Украину, я готов сближаться с Россией максимально. Но дело в том, что в данном конкретном случае с якобы военными базами США в Украине Лукашенко перекладывает с больной головы на здоровую, ведь это в Беларусь, под Барановичи, прилетели российские истребители и стали там на боевое дежурство — вот где настоящая военная база. И в белорусском парламенте вроде никто и глазом не моргнул, вроде так и должно быть. Я сейчас не буду говорить, выходят там или не выходят из Беларуси российские военные после учений «Запад-2021» — у нас постоянная обеспокоенность существует по этому поводу. Я хочу, чтобы в Беларуси люди тоже осознавали, что Лукашенко становится все менее и менее самостоятельным. Например, случай с захватом самолета с Романом Протасевичем и предшествовавшее ему дело Федуты, Костусева и Зеньковича о заговоре против Лукашенко — это дела, созданные российскими спецслужбами, заявлялось о совместных операциях с белорусскими, но основным драйвером, основным локомотивом были российские. Да все сделано по лекалам знаменитой чекистской операции «Трест» еще 20-х годов прошлого века. Или взять миграционный кризис, устроенный на границах Беларуси и ЕС. Мне говорили в Беларуси информированные источники, что Лукашенко еще в 2016 году, когда был предыдущий кризис, думал, как использовать фактор мигрантов, чтобы получить от Запада деньги. Но в том, что происходит сейчас, считаю, Беларусь играет роль только оператора по логистике этого процесса, а идеолог находится все-таки в Кремле.

Вообще, есть очень заметный дисбаланс между тем, как Лукашенко публично относится к Путину — показное заискивание, и тем, как он относится к нему реально. Я не верю, что Лукашенко готов отказаться от механизмов реальной власти в Беларуси в обмен на Союзное государство. Думаю, он от этого будет уворачиваться столько, сколько будет возможно. Потому что если бы он был готов отказаться от власти, в Беларуси прошли бы демократические выборы. Пусть с использованием административного ресурса, не слишком прозрачные и т. д., но в Беларуси появился бы преемник. А ведь в Беларуси при всех дискуссиях всегда преемником Александра Григорьевича Лукашенко остается Александр Григорьевич Лукашенко.

Но насколько далеко готов зайти Лукашенко в обострении отношений с Украиной ради поддержки Путина...

— Беларусь с момента основания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была участницей этого альянса. Риторика Лукашенко вполне вписывается в формат ОДКБ. Напомню, что на последнем саммите ОДКБ, где у Лукашенко был практически бенефис (Путин был на самоизоляции и только иногда включался по видеосвязи), президент Кыргызстана предложил создать процедуру действий на случай агрессии одной страны ОДКБ против другой. Это многое говорит о доверии внутри этого блока. Что касается обострений. До выборов 2020 года, как мне известно, в белорусских Вооруженных силах проводили идеологическую накачку на предмет противодействия и НАТО, и России. Проводят ли сейчас идеологическую накачку против Украины, я доподлинно не знаю. Если проводят, тогда это действительно элемент подготовки к каким-то агрессивным действиям против Украины. Но мне кажется, что как бы ни старался Лукашенко, какими бы ни были политические отношения между официальным Киевом и Минском, но симпатии и теплое отношение между украинцами и белорусами, между народами сохраняются. Просто у нас часто воспринимают Беларусь более подконтрольной России, чем это есть на самом деле. Тут стоит понимать, что Украина все-таки восьмой год воюет, поэтому на агрессивные заявления некоторые реакции уже просто инстинктивные. Думаю, хорошо, что украинское руководство не делает резких движений, не позволяет Лукашенко достичь цели своих провокаций. Но опять-таки любые агрессивные действия с территории Беларуси просто уничтожают политическую перспективу Лукашенко. Какую бы он военную форму на себя не напялил, он просто перестанет быть кому-то нужным, все же прекрасно понимают, что это будет большая российская игра, а не белорусская. Я считаю, что Лукашенко ведет свою игру, она заключается в том, что «я буду говорить против Украины агрессивные вещи», но конкретных шагов не делать. Да и в современном мире скрытно сформировать танковую армаду у границ невозможно — те же натовцы тоже следят за Беларусью.

Светлана Тихановская за год встретилась с многими лидерами европейских стран, с президентом США, посетила практически все страны ЕС. А вот с Владимиром Зеленским обстоятельной встречи не было, как не было и визита в Украину. В чем причина — нежелание Киева или Тихановской и ее команды?

— Я думаю, что это дисконнект с обеих сторон. Они в июле в Вильнюсе на конференции по реформам в Украине познакомились, Светлана Тихановская об этом сообщила, чуть позже это признал и Владимир Зеленский. Но действительно Украина осталась единственной европейской соседкой Беларуси, в которой Тихановская еще не побывала. Украина, очевидно, в этом вопросе считает, что есть экономические интересы и что с их учетом не стоит дразнить лишний раз Лукашенко. Есть еще один фактор — так называемый допрос Протасевича следователями так называемой ЛНР, о котором сообщалось и в Беларуси, и в России. Думаю, что если Украина начнет активнее общаться с Тихановской, то Лукашенко может и в Крым полететь, тем более, такие намеки он уже делал, но в итоге не полетел. Хотя, думаю, перед саммитом Крымской платформы его туда приглашали чрезвычайно. Со стороны Тихановской больших реверансов в сторону Украины, к сожалению, тоже не было. Она за этот год только один или два раза на украинском языке обратилась — и то во время каких-то международных форумов. В то время как к России, к российским гражданам и к Путину таких обращений было несколько. Она сама из Полесья, у нее корни украинские даже есть, поэтому как-то странно... Но и другие белорусские оппозиционеры не слишком активны на украинском направлении. Возникает впечатление, что у них есть опасения услышать по приезду в Киев наш обязательный вопрос «Чей Крым?». И когда слышим: «Ну, понимаете...», то следующая фраза на такой ответ: «До свидания, дальше уже не надо». Без ответа на вопрос «Чей Крым?» белорусским оппозиционерам — как бы они ни ругали Лукашенко, сколько бы ни говорили, что они за европейскую Беларусь — в Украине делать нечего. Это просто реалии страны, которая ощутила, что такое аннексия части своей территории, что такое оккупация.

Возвращаясь к определению «Лукашенко — «гибридный союзник» Украины». Так кто же он сейчас?

— Сосед. Беларусь — соседка Украины, за ситуацией в Беларуси наша страна серьезно следит. Мы болеем за белорусов, но не будем давать им советы, как жить лучше. Это будет их решение, как им добиваться лучшей жизни. Действительно, Украина принимает белорусских иммигрантов, но Польша и Литва их принимает активнее и на протяжении значительно большего времени. Украина по большому счету так и не сформировала абсолютно четкую позицию в отношении Лукашенко. Мне жаль, что Украина не транслирует активнее свою негативную позицию в отношении минского режима на белорусское общество, хотя возможности для этого есть. Я считаю, такая трансляция была бы полезна, по крайней мере, она бы уравновешивала агрессивные выпады со стороны Лукашенко.

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