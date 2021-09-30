К родителям основателя The Insider Доброхотова пришли с обысками

К родителям основателя издания The Insider Романа Доброхотова пришли с обысками. Об этом рано утром в четверг, 30 сентября, сообщил портал «ОВД-Инфо», сославшись на мать журналиста. Сам Доброхотов связал это с уголовным делом о «незаконном пересечении границы».

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Как отмечает «ОВД-Инфо», обыски в квартире у родителей Доброхотова начались около семи утра по московскому времени. Его мать перестала выходить на связь. По данным The Insider, силовики пришли также в квартиру Романа Доброхотова, где находятся его жена и дети.

Родителей Доброхотова, которые предположительно находятся в статусе свидетелей, повезут на допрос, утверждает журналист в своем аккаунте в Twitter. У них изъяли телефоны и компьютеры.

«Радио Свобода» утверждает, что Роман Доброхотов сейчас находится за границей. В июле у него изъяли загранпаспорт, однако ему удалось покинуть страну.

Как отмечает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову, Романа Доброхотова объявили в розыск. Детали уголовного дела пока неизвестны.

Роман Доброхотов был вынужден уехать из России после дела о клевете, которое в отношении журналиста завели по заявлению нидерландского блогера Максималиана Бернардуса. The Insider написал о его сотрудничестве с ГРУ и министерством обороны в связи с публикацией «расследования» об альтернативной версии крушения рейса MH17.

Напомним, в последние месяцы российские власти включили в список «иностранных агентов» десятки независимых изданий и журналистов. «Иноагентами» Минюст считает в том числе The Insider, «Дождь», «Радио Свобода», «ОВД-Инфо».

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