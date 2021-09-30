Россия вновь поставила антирекорд по смертности от COVID-19

В России третий день подряд обновляют рекорд смертности от последствий коронавируса. Как сообщили в четверг, 30 сентября, в Оперативном штабе, за 24 часа жертвами COVID-19 стали 867 человек, что на десять больше, чем накануне. Число заражений составило 23 888 — так много новых случаев коронавируса не фиксировали с конца июля. На федеральном уровне власти о новых ограничениях говорить отказываются.

Реклама Читать далее

В Москве мэрия заявляет, что в ухудшающейся ситуации виноват прежде всего штамм «Дельта». Его выявляют в 100 процентах случаев. Этот вид коронавируса передается проще и быстрее остальных вариантов. Чтобы сдержать новую волну COVID-19, теперь в Москве будут делать экспресс-тесты всем больным ОРВИ и тем, кто живет с ними.

Как утверждает Интерфакс, в столице заболеваемость коронавирусом за сутки выросла на треть — теперь за 24 часа выявляют почти четыре тысячи новых случаев. Ситуация с COVID-19 также ухудшается в Санкт-Петербурге, где количество положительных тестов на коронавирус превысило две тысячи.

В целом по стране растет число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса. «Cитуация с COVID в России напряженная, на 25% выросло количество госпитализированных», — заявил Михаил Мишустин.

До окончания выборов в Государственную думу в Кремле практически не замечали роста новых случаев коронавируса. Теперь федеральные власти признают «нарастающую» волну. «Ситуация подвижна, вы сами видите, как стремительно растут цифры», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он отмечает, что меры пока будут принимать власти регионов, а не правительство.

Напомним, в России серьезные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, после окончания вспышки в начале 2021 года не вводились. В Москве и других городах рестораны, бары и клубы работали даже тогда, когда Европа находилась под жестким локдауном.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться