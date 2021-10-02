В центре Москвы задержали пикетчиков за честные выборы

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Пушкинская площадь (архивное фото)
Пушкинская площадь (архивное фото) AP - Pavel Golovkin
Петр Пархоменко
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На Пушкинской площади в Москве задержаны по меньшей мере девять человек, которые участвовали в одиночных пикетах за честные выборы и против политических репрессий. Об этом сообщает ОВД-Инфо, ссылаясь на самих активистов.

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Четверо из задержанных стояли с плакатами у памятника Пушкину, еще один читал стихи перед собравшимися, сообщает «Свобода».

Александра Лазебного, Алексея Коновалова, Анатолия Баженова, Дарью Ерошову и еще двоих активистов полицейские увезли в ОВД по Тверскому району. К ним отправился адвокат от ОВД-Инфо Никита Петреев.

Александра Заречнева, Артема Чумыкина и еще одного задержанного доставили в ОВД «Лужники». К ним ОВД-Инфо также был отправлен адвокат — Сергей Тельнов.

20 и 25 сентября также на Пушкинской площади прошли акции КПРФ против результатов дистанционного электронного голосования на выборах в Москве. Сообщалось,  что полиция привлекла к ответственности около 30 участников митинга КПРФ, прошедшего 20 сентября. В частности, координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали на 10 суток за организацию акции на Пушкинской площади.

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