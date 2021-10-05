Нижегородская прокуратура потребовала запретить «Мужское государство»

Прокуратура Нижегородской области подала в областной суд иск с требованием запретить неформальное национал-патриархальное, гомофобное и расистское движение «Мужское государство». На карточку дела на сайте суда 5 октября обратила внимание «Медиазона». В пресс-службе суда уточнили, что прокуратура требует признать «Мужское государство» экстремистской организацией.

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Ответчиками по иску фигурируют основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Иск подал и.о. прокурора Нижегородской области Андрей Гальченко. Заинтересованными лицами в деле выступают нижегородское управление Минюста и Роскомнадзор по Приволжскому федеральному округу.

Поздняков 5 октября в своем телеграм-канале написал, что «скоро будет суд по признанию „Мужского государства“ экстремистским сообществом». «Я даже удивлен, что это не сделали куда более ранее», — написал Поздняков (сохранена оригинальная фраза — RFI). Он отметил, что «уже как год» не руководит этим сообществом и находится «сейчас в чужой стане». Он предложил нынешнему руководителю «МГ» найти адвоката, который бы выступал на стороне «МГ» в Нижегородском суде, «чтобы нечистым на руку правоохранителям было не так просто отрабатывать деньги тануки».

Неформальное сообщество «Мужское государство» объединяет людей радикальных расистских, сексистских, националистических, гомофобных взглядов. Оно выступает за патриархат, искоренение феминизма и доминирование мужчин. Сторонники «Мужского государства» неоднократно устраивали травлю в интернете, присылали угрозы активистам и журналистам. Они организовали кампании и против бизнесов, в частности против «ВкусВилла» и «Тануки», которые делали рекламу с участием ЛГБТ и темнокожих людей.

Пользователи Telegram неоднократно призывали Павла Дурова заблокировать каналы, связанные с «Мужским государством», но Дуров долгое время не отвечал на эти запросы. В конце сентября он заявил, что команда Telegram «анализировала» канал «МГ», и «по нему пока нет однозначной юридической оценки».

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