Сенаторы США призвали выслать до 300 российских дипломатов

Четыре известных американских сенатора призвали во вторник, 5 октября, правительство Джо Байдена рассмотреть вопрос о высылке до 300 российских дипломатов, если Москва не выдаст больше виз для сотрудников американского посольства.

Четыре известных американских сенатора призвали во вторник, 5 октября, правительство Джо Байдена рассмотреть вопрос о высылке до 300 российских дипломатов, если Москва не выдаст больше виз для сотрудников американского посольства.

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Соединенные Штаты официально выразили протест, когда в августе этого года Москва запретила наем сотрудников из России или третьих стран для иностранных посольств, вынудив Вашингтон уволить почти 200 местных сотрудников в своих представительствах по всей России.

В письме президенту Джо Байдену два сенатора-демократа и два сенатора-республиканца говорят, что Россия уже давно ведет учет местного персонала для расчета количества американских дипломатов, которым разрешено находиться в стране. В результате около 400 российских дипломатов сейчас базируются в Соединенных Штатах против примерно 100 американских дипломатов в России. «Такая диспропорция в дипломатическом представительстве недопустима», – пишут сенаторы, в том числе демократ Боб Менендес, председатель сенатского комитета по иностранным делам, и влиятельный республиканец Марко Рубио.

Администрация Байдена выслала в апреле 10 российских дипломатов, тогда же Вашингтон заявил о кибератаках и вмешательстве в выборы в США со стороны России. Как комментирует это событие France-Presse, «отношения между двумя соперниками по холодной войне остаются натянутыми, но стабилизировались с тех пор, как Джо Байден встретился со своим коллегой Владимиром Путиным в Женеве в июне». На этой встрече было решено продолжить обсуждения по ограничению вооружений с двух сторон.

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