СК возбудил несколько уголовных дел после публикации видео с изнасилованием заключенных
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После публикации видеозаписей с изнасилованиями заключённых в Саратовской области Следственный комитет России завел семь уголовных дел, ФСИН объявил об увольнении начальника тюремной больницы. Правозащитники опубликовали новые видео истязаний из тюрем разных регионов страны.
После публикации в сети видео с изнасилованиями и избиениями заключенных надзирателями в тюремной больнице в Саратовской области Следственный комитет России (СКР) завел семь уголовных дел. Пять дел заведено по статье «насильственные действия сексуального характера», два — «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения», говорится в пресс-релизе СКР.
Помимо этого стало известно, что директор ФСИН Александр Калашников уволил начальника туберкулезной больницы ведомства №1 в Саратове Павла Гриценко. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН. Калашников также уволил троих сотрудников больницы — заместителя Гаценко по безопасности Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева, сообщает «Медиазона».
Вчера, по данным «Интерфакса», также подал в отставку глава саратовского управления ФСИН Алексей Федотов. В ведомстве сказали, что документы о его увольнении «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности» были поданы еще 22 сентября.
Правозащитный проект Gulagu.Net 4 октября заявил, что в его распоряжении оказался «секретный архив» с записями пыток заключенных в российских колониях. Видеозаписи, как рассказали RFI представители проекта, им передал программист, который, находясь в заключении, был привлечен администрацией своей колонии к работе на служебных компьютерах ФСИН в Саратовской области.
► «Рассказывал об этом со слезами»: Gulagu.net получил доступ к видеоархиву сцен изнасилования заключенных
Несколько видео из утекшего видеоархива были опубликованы, после чего Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
В свою очередь представители ФСИН и Генпрокуратуры объявили о начале ведомственных проверок по фактам пыток и изнасилований заключенных. В то же время в ОНК Саратовской области утверждают, что к ним не поступало соответствующих жалоб от заключенных исправительных учреждений региона.
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