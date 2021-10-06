У Москвы есть 10 дней, чтобы ответить на вопросы стран-членов ОЗХО по отравлению Навального

Вопросы об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального летом 2020 года направили в Россию 45 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом журналистам сообщили представители британской делегации в ОЗХО, не уточнив при этом формулировки или даже суть направленных вопросов.

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Согласно положениям Конвенции о запрещении химического оружия, на предоставление ответов на эти вопросы у России есть 10 дней.

Ранее, осенью 2020 года, эксперты ОЗХО подтвердили выводы германских специалистов, заявивших, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

Позже, в декабре 2020 года, издания The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, в котором утверждали, что Навальный был отравлен сотрудниками спецгруппы ФСБ России. Вскоре после этого команда Навального опубликовала видео телефонного разговора самого Навального с одним из своих предполагаемых отравителей. Оппозиционер представился высокопоставленным сотрудником администрации президента и начал задавать вопросы, объясняя это необходимостью составления отчета для высших лиц государства. Предполагаемый отравитель не распознал подвоха и в 40-минутном разговоре фактически подтвердил, что отравление Навального было совершено действующими сотрудниками ФСБ в рамках спецоперации.

В свою очередь Кремль все это время категорически отрицал сначала сам факт отравления, а затем свою причастность к нему. Так, в первые дни после отравления, пока Навальный еще находился в России, власти заявляли, что во взятых у оппозиционера анализах не обнаружено никаких следов отравляющих веществ. Позже, после того как следы яда из группы «Новичок» были обнаружены германскими специалистами на одежде и личных вещах Навального, президент России Владимир Путин сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Навальный, вероятно, отравил себя сам.

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