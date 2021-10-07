Генсек НАТО объяснил жесткие меры по сокращению постоянной миссии РФ в Брюсселе

Санкции в отношении миссии РФ в Брюсселе объяснил в 7 октября на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

В среду НАТО решило отозвать аккредитацию у восьми членов российской постоянной миссии в Брюсселе, назвав это необходимой реакцией на рост «злонамеренной деятельности» России в Европе. Попавшие под это решение представители РФ были «негласными сотрудниками российской разведки», — объяснил в четверг, 7 октября, на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, рассказав также об отказе Москвы от предложения провести заседание Совета Россия-НАТО.

Реклама Читать далее

Об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе, а также о сокращении в миссии еще двух должностей стало известно в среду, 6 октября. В результате принятого НАТО решения российская миссия сократится вдвое — с 20 до 10 человек.

В четверг на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос журналиста о том, не были ли связаны санкции с какими-то недавними действиями российских спецслужб в странах-членах Альянса (в том числе «в Чехии и Болгарии»).

«Мы лишили аккредитации восьмерых членов российской миссии при НАТО, которые были негласными сотрудниками российских разведывательных служб. Это решение не связано с каким-то конкретным событием, но в течение некоторого времени мы наблюдали рост злонамеренной деятельности России, и поэтому нам было необходимо проявлять бдительность, а также необходимо было действовать», — заявил Столтенберг. «Когда мы увидели, что сотрудники российской миссии ведут деятельность, которая несовместима с их аккредитацией, мы эту аккредитацию отозвали», — пояснил генеральный секретарь.

Йенс Столтенберг также сообщил, что предлагал Москве организовать заседание Совета Россия-НАТО (СРН) «для обсуждения» кризиса в двусторонних отношениях, но российские власти от диалога отказались.

«Я встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН, но нам не удалось прийти к соглашению о проведении заседания Совета Россия-НАТО», — пояснил Столтенберг.

После приостановки всего практического сотрудничества с Москвой в 2014 году (в ответ на аннексию Крыма Россией и конфликт на востоке Украины) НАТО решило «оставить открытыми каналы» диалога в рамках СРН. Совет по три раза собирался в 2016 и 2017 годах, провел по два заседания в 2018 и в 2019 годах.

О готовности продолжать диалог с Москвой в рамках СРН было заявлено после саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

►Россия и ее соседи в итоговом заявлении и решениях саммита НАТО

В Москве в четверг решение НАТО сократить российскую миссию в Брюсселе расценили как отказ от нормализации отношений. «Эти действия не позволяют нам питать иллюзий по поводу нормализации отношений», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

France-Presse напоминает, что в апреле государства НАТО осудили «дестабилизирующие действия» России в некоторых странах альянса и объявили о подготовке ответных мер. В марте 2018 года НАТО отозвало аккредитацию у семи членов российской миссии, которые были высланы из из Бельгии после отравления в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Количество аккредитаций для российской миссии в Брюсселе тогда сократили с 30 до 20.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться