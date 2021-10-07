Заказчиков убийства Анны Политковской не нашли — истек срок давности

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.

Срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской истек 7 октября 2021 года, через 15 лет после совершенного преступления. Как сообщили в редакции «Новой», теперь заказчики убийства избегнут ответственности, даже если суд назовет их имена.

Реклама Читать далее

В публикации «Новой газеты» говорится, что теперь люди, виновные в убийстве Анны Политковской, «официально» ушли от ответственности. Срок давности по уголовному делу, согласно статье 78 УК РФ, истек 7 октября 2021 года.

В редакции «Новой газеты» подчеркнули, что будут добиваться возобновления следствия по уголовному делу и потребуют раскрыть заказчиков преступления.

Мать журналистки Анны Политковской Раиса Мазепа не дожила до суда и оглашения приговора. Она умерла 18 июля 2021 года.

Анна Политковская погибла 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. В нее выстрелили четыре раза в упор, одна пуля попала в голову.

Исполнителем убийства следствие признало Рустама Махмудова — его приговорили к пожизненному лишению свободы. Лом-Али Гайтукаев получил такое же наказание — он, по версии обвинения, являлся организатором преступления. Еще троих человек, причастных к смерти Политковской, приговорили к 20, 14 и 12 годам колонии.

По мнению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), расследование убийства Анны Политковской не было эффективным, а следствие не предприняло «достаточных мер для всестороннего» расследования. Детям, матери и сестре журналистки в Страсбурге присудили 20 тысяч евро, посчитав, что рассмотрение дела затянулось без «убедительных причин».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться