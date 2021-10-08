В реестр «иноагентов» внесли еще девять журналистов и три организации, в том числе Bellingcat

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Журналист Алеся Мароховская (Важные истории) была задержана во время пикета протеста против закона об «иноагентах»
Журналист Алеся Мароховская (Важные истории) была задержана во время пикета протеста против закона об «иноагентах» AP - Denis Kaminev
Петр Пархоменко
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Минюст внес в российский реестр «иностранных агентов» девять физических лиц и три организации, в том числе известный расследовательский проект Bellingcat, а также журналистов Дождя, Би-би-си, «Радио Свобода».

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Двумя другими организациями, которых российские власти признали «иноагентами», стали компания-учредитель издания «Кавказский узел» ООО «Мемо» и американская компания-владелец интернет-издания M.News.

Девять новых персон в реестре, это директор «Центра защиты прав СМИ» Галина Арапова, политолог Евгений Симонов и семь журналистов, сотрудничающие с независимыми СМИ, которые ранее уже были внесены в реестр «иноагентов». А именно, журналист телеканала «Дождь» Даниил Сотников, корреспондент «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров, сотрудничающий с «Настоящим временем» Роман Перл, журналистка «Радио Свобода» Татьяна Вольтская, журналист «Север. Реалии» Екатерина Клепиковская, а также бывший заместитель главного редактора издания «Проект», признанного в России «нежелательной» организацией, и нынешний журналист «Настоящего времени» Елизавета Сурначева.

За последние шесть месяцев власти признали «иноагентами» более 50 изданий и журналистов, в том числе такие СМИ как телеканал «Дождь», издания «Медуза», «Медиазона», «Важные истории» и The Insider.

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