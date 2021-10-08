В реестр «иноагентов» внесли еще девять журналистов и три организации, в том числе Bellingcat

Журналист Алеся Мароховская (Важные истории) была задержана во время пикета протеста против закона об «иноагентах»

Минюст внес в российский реестр «иностранных агентов» девять физических лиц и три организации, в том числе известный расследовательский проект Bellingcat, а также журналистов Дождя, Би-би-си, «Радио Свобода».

Реклама Читать далее

Двумя другими организациями, которых российские власти признали «иноагентами», стали компания-учредитель издания «Кавказский узел» ООО «Мемо» и американская компания-владелец интернет-издания M.News.

Девять новых персон в реестре, это директор «Центра защиты прав СМИ» Галина Арапова, политолог Евгений Симонов и семь журналистов, сотрудничающие с независимыми СМИ, которые ранее уже были внесены в реестр «иноагентов». А именно, журналист телеканала «Дождь» Даниил Сотников, корреспондент «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров, сотрудничающий с «Настоящим временем» Роман Перл, журналистка «Радио Свобода» Татьяна Вольтская, журналист «Север. Реалии» Екатерина Клепиковская, а также бывший заместитель главного редактора издания «Проект», признанного в России «нежелательной» организацией, и нынешний журналист «Настоящего времени» Елизавета Сурначева.

За последние шесть месяцев власти признали «иноагентами» более 50 изданий и журналистов, в том числе такие СМИ как телеканал «Дождь», издания «Медуза», «Медиазона», «Важные истории» и The Insider.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться