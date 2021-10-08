Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов во время интервью агентству Associated Press 7 октября 2021 г.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов во время интервью агентству Associated Press 7 октября 2021 г. AP - Alexander Zemlianichenko
Петр Пархоменко
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Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году. Ими стали главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка, возглавляющая оппозиционный сайт Rapple, Мария Ресса.

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В Нобелевском комитете пояснили, что журналистов наградили «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

Между тем, сам Дмитрий Муратов оказался вообще не готов к такому решению Нобелевского комитета. Он даже сбросил звонок с норвежского номера, рассказал сам Муратов изданию «Подъем».

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны»,

 — прокомментировал Муратов свое награждение.

Для комментаторов и экспертов награждение Нобелевской премией мира россиянина в этом году не стало неожиданностью. Многие, из делавших прогнозы, также говорили, что премию в этом году разделят между двумя лауреатами, но называли при этом находящегося в заключении российского политика Алексея Навального и лидера белорусской оппозиции в изгнании Светлану Тихановскую.

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