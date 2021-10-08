Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов во время интервью агентству Associated Press 7 октября 2021 г.

Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году. Ими стали главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка, возглавляющая оппозиционный сайт Rapple, Мария Ресса.

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В Нобелевском комитете пояснили, что журналистов наградили «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Между тем, сам Дмитрий Муратов оказался вообще не готов к такому решению Нобелевского комитета. Он даже сбросил звонок с норвежского номера, рассказал сам Муратов изданию «Подъем».

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны»,

— прокомментировал Муратов свое награждение.

«Болезненный удар по российским властям нанесен»



Политолог Аббас Галлямов о присуждении Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову pic.twitter.com/a47KjM5bQE — RFI на русском (@RFI_Ru) October 8, 2021

Для комментаторов и экспертов награждение Нобелевской премией мира россиянина в этом году не стало неожиданностью. Многие, из делавших прогнозы, также говорили, что премию в этом году разделят между двумя лауреатами, но называли при этом находящегося в заключении российского политика Алексея Навального и лидера белорусской оппозиции в изгнании Светлану Тихановскую.

Глава «Репортеров без границ» #RSF о присуждении Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса pic.twitter.com/MznYuV40NQ — RFI на русском (@RFI_Ru) October 8, 2021

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