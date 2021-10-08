Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
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Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году. Ими стали главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка, возглавляющая оппозиционный сайт Rapple, Мария Ресса.
В Нобелевском комитете пояснили, что журналистов наградили «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
Между тем, сам Дмитрий Муратов оказался вообще не готов к такому решению Нобелевского комитета. Он даже сбросил звонок с норвежского номера, рассказал сам Муратов изданию «Подъем».
«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны»,
— прокомментировал Муратов свое награждение.
«Болезненный удар по российским властям нанесен»— RFI на русском (@RFI_Ru) October 8, 2021
Политолог Аббас Галлямов о присуждении Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову pic.twitter.com/a47KjM5bQE
Для комментаторов и экспертов награждение Нобелевской премией мира россиянина в этом году не стало неожиданностью. Многие, из делавших прогнозы, также говорили, что премию в этом году разделят между двумя лауреатами, но называли при этом находящегося в заключении российского политика Алексея Навального и лидера белорусской оппозиции в изгнании Светлану Тихановскую.
Глава «Репортеров без границ» #RSF о присуждении Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса pic.twitter.com/MznYuV40NQ— RFI на русском (@RFI_Ru) October 8, 2021
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