Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию. Погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen под Сочи, на трассе между Адлером и Красной Поляной. В автомобиле Mercedes находилась в качестве пассажира Ксения Собчак. Погибли люди, ехавшие в Volkswagen, сообщает «Интерфакс».

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По словам «информированного источника» агентства, авария произошла вечером 9 октября, это было лобовое столкновение.

Погибли два человека, ехавшие в «Фольксвагене»: один —на месте, второй скончался в больнице. Еще один находится в тяжелом состоянии.

После столкновения автомобиль «Фольксваген» «по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. В общественном транспорте никто не пострадал», заявили в прокуратуре Краснодарского края.

«Новая газета» уточняет, что в «Фольксвагене» погибли две женщины.

При этом, как утверждает «Интерфакс», Ксения Собчак не пострадала, и после ДТП уехала на другой машине.

Сама она заявила, что получила «сотрясение мозга и многочисленные травмы».

«Сейчас я дома, только оклемалась <...>. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными», — такое заявление появилось в телеграм-канале Собчак.

Она также рассказала, что ехала из аэропорта, а решение выехать на встречную полосу принял сам водитель Mercedes. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — говорится в заявлении г-жи Собчак.

Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело.

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