В Татарстане разбился самолет: есть выжившие, но как минимум 16 человек погибли

В районе российского города Мензелинск (Татарстан) потерпел крушение двухмоторный самолет L-410 с парашютистами. На борту было 22 человека, 16 из них погибли, сообщило государственное агентство РИА Новости.

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Спасательные работы на месте падения судна завершены, шестерых раненых госпитализировали, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, которого цитирует «Интерфакс».

Сообщение о падении самолета поступило в МЧС в 9:23. Он упал возле базы Мензелинского района электрических сетей, уточняет «Коммерсант».

Pассматриваются версии неисправности самолета (отказ двигателя) и ошибки экипажа.

Также причиной крушения мог стать перегруз, сообщил агентству РИА Новости «источник, близкий к ДОСААФ».

Вместимость чешского самолета L-410 — 19 человек, пишет ТАСС. Агентство также сообщает, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба, пролетев чуть больше километра.

На борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

На место катастрофы вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов.

11 октября объявлено в республике днем траура.

СМИ также сообщают, что разбившийся сегодня самолет Let L 410 Turbolet использовался с 1987 года, в последнее время — для подготовки парашютистов в Мензелинском аэроклубе ДОСААФ России.

Как отмечает «Новая газета», это уже третья катастрофа L-410 в нынешнем году. 13 сентября судно той же модели потерпело крушение в Иркутской области, погибли 4 человека. 19 июня – в Кемеровской области, погибли 4 человека.

Позднее сегодня стало известно о том, что ДОСААФ России приостановило все полеты самолетов типа L-410 до окончания расследования причин крушения в Татарстане.

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