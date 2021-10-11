Россия стала абсолютным лидером по числу требований госорганов к Google об удалении контента

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Россия стала абсолютным лидером по числу требований об удалении контента, отправленных корпорации Google госорганами.
Россия стала абсолютным лидером по числу требований об удалении контента, отправленных корпорации Google госорганами. LEON NEAL AFP/File
RFI
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За 10 лет Россия просила Google блокировать контент чаще, чем все остальные страны, вместе взятые. 11 октября медиакорпорация ВВС опубликовала материал о том, как и почему менялась динамика требований российских властей о блокировке данных в сервисах Google.

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За основу своего материала ВВС взяла ролик одного из своих читателей Стэна Тяна, который 28 сентября разместил видео в Youtube. В нем наглядно показывается, как менялись запросы разных государств к компании Google.

«Хронология увеличения количества запросов органов государственной власти РФ на удаление контента из сервисов Google. В период с 2011 по 2020 год Россия отправила 123 606 запросов на удаление 954 740 элементов контента, что на 54% больше, чем во всех других странах вместе взятых», – написал Стэн Тян под своим роликом. При этом в качестве источника он использовал Google Transparency Report – отчет о доступности сервисов и данных Google в разных странах.

Google регулярно получает запросы от государственных органов разных стран на удаление определенных материалов из своих сервисов. С 2016 года Россия является лидером по общему количеству запросов от госорганов на удаление контента из сервисов Google.

Как говорят опрошенные ВВС эксперты, то, что Google в последние годы все чаще удовлетворяет требования об удалении контента, объясняется тем, что из-за новых законов о регулировке рунета у компании остается все меньше возможностей отказывать госорганам.

С 2011 года Россия отправила более 60% всех запросов об удалении контента, пишет ВВС. Эти запросы в основном касаются веб-поиска и YouTube. Запросы от государств к Google могут поступать как в письменной, так и в устной форме, от учреждений разных уровней – судов, ведомств, правоохранительных органов и так далее. По данным корпорации, сейчас запросы из России приходят преимущественно от Роскомнадзора.

До этого запросы в основном направляли силовые структуры. «Раньше даже запросы Роскомнадзора шли через МВД, а теперь наоборот – все запросы к Google идут именно через Роскомнадзор», – рассказал ВВС IT-эксперт Григорий Бакунов.

Российские власти считают запросы на удаление контента эффективным способом регулирования рунета. Поэтому в последние годы растет не только количество законов, позволяющих блокировать контент без решения суда, но и число госорганов, которые имеют право отправлять такие запросы к компании Google. Так, в число таких органов вошли Росздравнадзор, Росмолодежь, органы прокуратуры. К новым способам требования блокировок относятся записи в «Едином реестре запрещенных сайтов», которые сами по себе считаются запросом на удаление контента из сервисов Google. C 2018 года поисковики должны подключаться к реестру и удалять внесенный туда контент в автоматическом режиме.

Во множестве запросов, отправленных Россией за 10 лет, в качестве причины для удаления контента указывалась угроза национальной безопасности (треть от их общего числа). Всплеск подобных требований произошел во второй половине 2016 года и достиг пика в середине 2017 года. Потом число этих запросов пошло на спад. По мнению эксперта ВВС, это может быть связано со спадом протестной активности. Но в прошлом году количество запросов, связанных с угрозой нацбезопасности, опять начало расти (во втором полугодии 2020 года российские власти отправили 3625 таких требований). США за тот же период отправили только два запроса по данной причине, Турция – 70 запросов, Индия – 118.

Теоретически в 2021 году число запросов в связи с нацбезопасностью может только вырасти, отмечает ВВС. Зимой этого года Роскомнадзор активно боролся с иностранными соцсетями из-за призывов на несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Летом — требовал удалить информацию об «Умном голосовании» из поисковой выдачи, а приложение «Навальный» — из магазинов приложений.

Как следует из статистики компании, в 2019 и 2020 годах Google все чаще и чаще удовлетворял запросы властей. Если в первом полугодии 2019 года корпорация отклонила требования по 49,9% спорных элементов, то в конце 2020-го доля отказов составила всего 7,7%.

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