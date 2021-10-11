Россия стала абсолютным лидером по числу требований госорганов к Google об удалении контента

За 10 лет Россия просила Google блокировать контент чаще, чем все остальные страны, вместе взятые. 11 октября медиакорпорация ВВС опубликовала материал о том, как и почему менялась динамика требований российских властей о блокировке данных в сервисах Google.

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За основу своего материала ВВС взяла ролик одного из своих читателей Стэна Тяна, который 28 сентября разместил видео в Youtube. В нем наглядно показывается, как менялись запросы разных государств к компании Google.

«Хронология увеличения количества запросов органов государственной власти РФ на удаление контента из сервисов Google. В период с 2011 по 2020 год Россия отправила 123 606 запросов на удаление 954 740 элементов контента, что на 54% больше, чем во всех других странах вместе взятых», – написал Стэн Тян под своим роликом. При этом в качестве источника он использовал Google Transparency Report – отчет о доступности сервисов и данных Google в разных странах.

Google регулярно получает запросы от государственных органов разных стран на удаление определенных материалов из своих сервисов. С 2016 года Россия является лидером по общему количеству запросов от госорганов на удаление контента из сервисов Google.

Как говорят опрошенные ВВС эксперты, то, что Google в последние годы все чаще удовлетворяет требования об удалении контента, объясняется тем, что из-за новых законов о регулировке рунета у компании остается все меньше возможностей отказывать госорганам.

С 2011 года Россия отправила более 60% всех запросов об удалении контента, пишет ВВС. Эти запросы в основном касаются веб-поиска и YouTube. Запросы от государств к Google могут поступать как в письменной, так и в устной форме, от учреждений разных уровней – судов, ведомств, правоохранительных органов и так далее. По данным корпорации, сейчас запросы из России приходят преимущественно от Роскомнадзора.

До этого запросы в основном направляли силовые структуры. «Раньше даже запросы Роскомнадзора шли через МВД, а теперь наоборот – все запросы к Google идут именно через Роскомнадзор», – рассказал ВВС IT-эксперт Григорий Бакунов.

Российские власти считают запросы на удаление контента эффективным способом регулирования рунета. Поэтому в последние годы растет не только количество законов, позволяющих блокировать контент без решения суда, но и число госорганов, которые имеют право отправлять такие запросы к компании Google. Так, в число таких органов вошли Росздравнадзор, Росмолодежь, органы прокуратуры. К новым способам требования блокировок относятся записи в «Едином реестре запрещенных сайтов», которые сами по себе считаются запросом на удаление контента из сервисов Google. C 2018 года поисковики должны подключаться к реестру и удалять внесенный туда контент в автоматическом режиме.

Во множестве запросов, отправленных Россией за 10 лет, в качестве причины для удаления контента указывалась угроза национальной безопасности (треть от их общего числа). Всплеск подобных требований произошел во второй половине 2016 года и достиг пика в середине 2017 года. Потом число этих запросов пошло на спад. По мнению эксперта ВВС, это может быть связано со спадом протестной активности. Но в прошлом году количество запросов, связанных с угрозой нацбезопасности, опять начало расти (во втором полугодии 2020 года российские власти отправили 3625 таких требований). США за тот же период отправили только два запроса по данной причине, Турция – 70 запросов, Индия – 118.

Теоретически в 2021 году число запросов в связи с нацбезопасностью может только вырасти, отмечает ВВС. Зимой этого года Роскомнадзор активно боролся с иностранными соцсетями из-за призывов на несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Летом — требовал удалить информацию об «Умном голосовании» из поисковой выдачи, а приложение «Навальный» — из магазинов приложений.

Как следует из статистики компании, в 2019 и 2020 годах Google все чаще и чаще удовлетворял запросы властей. Если в первом полугодии 2019 года корпорация отклонила требования по 49,9% спорных элементов, то в конце 2020-го доля отказов составила всего 7,7%.

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