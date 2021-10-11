Сушил носки на вечном огне: кого и почему судят в России за «реабилитацию нацизма»?

Большой резонанс вызвала история бездомного на Урале, повредившего вечный огонь, на котором он ночью сушил одежду. Ему вменили не что иное, как реабилитацию нацизма. По российскому УК, к реабилитации нацизма приравнивается «осквернение символов воинской славы России» (а еще, к примеру, высказывания о роли СССР во Второй мировой войне). Кого и почему судят в России за «реабилитацию нацизма», и что понимает под этим закон РФ?

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Случай с бездомным в Миассе

Как писал портал Ura.ru, в ночь на 29 сентября бездомный в Миассе (Челябинская область) повредил вечный огонь у мемориала «Скорбящая мать». Местные рассказали, что мужчина сушил на вечном огне носки и другие личные вещи. Для обогрева он подбрасывал в огонь пластмассовые венки, которые расплавились и испортили звезду. Вечный огонь пришлось ремонтировать.

Сорокалетнего мужчину без определенного места жительства задержала полиция. По данным СМИ, он страдает «рядом психических отклонений».

Сопоставимые инциденты с вечным огнем случались в России и ранее. Они всегда привлекают особое внимание СМИ и правоохранительных органов. После таких случав обычно заводят уголовные дела о надругательстве над местами захоронений или вандализме.

Сначала на бездомного в Миассе тоже завели дело по типичной для таких случаев статье о вандализме. Однако эта история, попавшая в региональные СМИ, дошла до главы СК России Александра Бастрыкина. Тот заинтересовался этим делом. В итоге материалы изъяли из полиции и передали в СК. Там этот инцидент переквалифицировали с вандализма на реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Многих это удивило. Впрочем, стоит понимать, что статья 354.1 УК включает в себя довольно обширный круг деяний и высказываний, в том числе «осквернение символов воинской славы» и «оскорбление памяти защитников Отечества». Все это российский закон в его нынешнем виде приравнивает к реабилитации нацизма.

Однако есть важный нюанс. Как подчеркивают юристы, в таких делах нужно доказывать наличие злого умысла. Сложно себе представить, что бездомный с психическими отклонениями думал о нацизме и оскорблении памяти, когда пытался отогреться у огня. Кроме того, статья предусматривает, что преступление должно быть совершено публично. В этом случае все произошло ночью.

К бездомному применили самую жесткую меру пресечения — арест. Его посадили в СИЗО на два месяца: следствие утверждало, что он может скрыться.

Кого судят в России за «реабилитацию нацизма»?

Cтатья 354.1 «реабилитация нацизма» появилась в российском УК в мае 2014 года, перед Днем Победы на фоне украинского кризиса. По данным системы ГАС «Правосудие», за семь с лишним лет по ней вынесли несколько десятков приговоров. Почти все обвинительные. Зачастую поводом для дел становятся публикации в соцсетях.

Международная федерация за права человека (FIDH) отмечает (.pdf), что по большинству дел по статье 354.1 (по крайней мере среди дел с 2015 по 2019 гг., которые находятся в общем доступе) люди проходили не за оправдание нацизма, а за высказывания о международных преступлениях Советского Союза, за выражение сомнений в «официальной» версии роли СССР во Второй мировой войне или за ссылки на историю для критики нынешнего режима.

Как подчеркивают правозащитники, название статьи «реабилитация нацизма» обманчиво. В ней прописан обширный круг публичных высказываний и действий, которые касаются не только преступлений нацистов, но и роли СССР во Второй мировой войне, и военной истории России в целом.

Первые два пункта российской статьи похожи на нормы, существующие в Европе. Реабилитацией статья 354.1 признает

отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором.

Но остальные пункты, как отмечают правозащитники, это уже совсем другая история, которая относится к наказанию за несогласие с официальным государственным нарративом о прошлом и сворачиванию пространства свободы слова. Поскольку реабилитацией нацизма статья 354.1 признает также:

распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично;

распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично.

Одним из резонансных дел о «реабилитации нацизма» стал случай Владимира Лузгина — автослесаря из Перми. Он стал первым в России осужденным по статье 354.1. В 2014 году Пермский краевой суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей за цитирование «ВКонтакте» статьи, в которой говорится, что «коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну», из чего делается вывод о тесном сотрудничестве коммунизма и нацизма.

За два года публикацию Лузгина увидели 20 человек, включая сотрудника правоохранительных органов, по рапорту которого возбудили уголовное дело.

Краевой суд решил, что эти утверждения содержат заведомо ложную информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и противоречат фактам, установленным Нюрнбергским трибуналом. Обвинительный приговор Лузгину утвердил Верховный суд РФ.

Юрист ПЦ «Мемориал» (назван властями РФ «иностранным агентом») Татьяна Глушкова в комментарии RFI отмечает, что дело Лузгина «собрало все худшие тенденции, заложенные в этой статье УК и существующие в российской правоприменительной практике по делам, затрагивающим свободу слова».

Лузгин не отрицал преступлений нацистов и не призывал к насилию или дискриминации. Его пост касался фактов Второй мировой войны, которые, хотя и не были установлены Нюрнбергским трибуналом, широко известны и обсуждаются в исторической литературе — вплоть до школьных учебников, по которым учился Лузгин,

— говорит Татьяна Глушкова.

Дело Лузгина она называет ярким примером абсурдности толкования статьи о реабилитации нацизма. «В соответствии с такой трактовкой статьи можно привлечь к ответственности, например, издателей романа „Бойня № 5“, ведь фактов, касающихся бомбардировки Дрездена, Нюрнбергский трибунал тоже не установил», — объясняет юрист «Мемориала».

Жалоба Лузгина сейчас находится в ЕСПЧ. Суд в Страсбурге рассматривает ее с 2017 года. Обмен мнениями между правительством и заявителем завершился в 2018 году, с тех пор ожидается постановление.

Еще одним резонансным делом по статье 354.1 стало дело Алексея Волкова, бывшего координатора волгоградского штаба Алексея Навального. В 2019 его осудили за «реабилитацию нацизма». Поводом послужила публикация 2017 года на странице группы «Вконтакте» картинки со скульптурой «Родина-мать зовет!» с лицом, окрашенным в зеленый цвет с помощью фотошопа. Незадолго до этого Алексей Навальный пострадал от нападения с зеленкой. Суд счел, что речь идет о реабилитации нацизма путем публичного осквернении символа воинской славы (сам памятник никак не пострадал, речь идет о картинке, отредактированной в фотошопе).

Волкова привлекли к этому делу, поскольку он был модератором группы в социальной сети. Как рассказывал активист, картинку опубликовал не он, а кто-то из редакторов паблика. Волков говорил, что сразу удалил картинку, и команда несколько раз извинилась. По словам Волкова, дело возбудили через месяц после проверки, инициированной лично главой СК Александром Бастрыкиным.

Статью о «реабилитации нацизма» расширили после приговора Навальному

Статью о реабилитации нацизма существенно расширили и ужесточили весной этого года. К реабилитации нацизма приравняли в частности публичное «унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны».

По третьей части статьи (которую вменяют бездомному в Миассе) отныне предусмотрено до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Другими видами наказаний могут быть обязательные, исправительные, принудительные работы либо штраф до трех миллионов рублей. Отдельно отмечается, что за те же самые действия, совершенные с использованием интернета, можно получить до пяти лет колонии.

Эти новшества российские депутаты предложили на фоне приговора Алексею Навальному по делу о «клевете» на ветерана. 20 февраля этого года суд в Москве приговорил оппозиционера и политзаключенного к штрафу в 850 тысяч рублей за то, что Навальный, по мнению суда, оклеветал ветерана Игната Артеменко.

Артеменко стал одним из героев агитационного ролика RT за поправки к Конституции РФ. Навальный, высказавшись об этом ролике и не называя его героев поименно, отметил, что поправки пропагандируют «холуи» и «предатели».

Алексей Навальный в Бабушкинском суде Москвы, 20 февраля 2021 AP - Alexander Zemlianichenko

В ролике RT также участвовали некоторые знаменитости, например дизайнер Артемий Лебедев и актер Иван Охлобыстин. Потерпевшим признали 94-летнего ветерана. Защита Навального настаивала, что речь идет об оценочных суждениях, а не о фактах, поэтому никакого состава преступления (то есть клеветы) в публикации Навального нет.

Политик заявлял, что дело сфабриковано, а завели его, чтобы в СМИ появились заголовки вроде «Навальный оклеветал ветерана». На суде Навальный говорил, что пожилого человека используют «как куклу» для «омерзительного пиар-процесса». Сам Артеменко фактически не принимал участия в процессе из-за плохого самочувствия.

«Самообвинительные»и «самооправдательные» законы

В июне этого года Международная федерация за права человека (FIDH) выпустила доклад, где говорится, что действия российских властей последних лет можно охарактеризовать как «преступления против истории». Как указывают авторы, государство применяет репрессивные механизмы для создания монополии на историческую память и искорененение инакомыслия. Среди них — законы, ограничивающие свободу мнений по историческим вопросам. В докладе упоминается и российская статья о «реабилитации нацизма», которая наказывает «за гораздо более широкий круг высказываний», в том числе о роли СССР во Второй мировой войне.

Когда эта статья только появилась в российском УК, информационно-аналитический центр «Сова» (назван властями РФ «иностранным агентом») отметил что, с их точки зрения, «закон не имеет практического смысла и фактически направлен на запрет исторической дискуссии, принятие его означает существенное ограничение свободы слова».

«Мемориальные законы» есть и в странах Европы. Во Франции, например, действует закон Гейссо от 1990 года, предусматривающий ответственность в частности за отрицание Холокоста. Однако, как подчеркивают в FIDH, смысл российской статьи и ее правоприменение не имеют ничего общего с Европой.

«Европейские законы защищают жертв репрессий, а российский закон запрещает „оскорбление государства“. Есть „самообвинительные“ и „самооправдательные“ законы. Законы, которые запрещают отрицание Холокоста, попадают в категорию „самообвинительных“, а российское законодательство „самооправдательное“. С точки зрения международного права оно воспринимается гораздо хуже. Такие законы почти автоматически нарушают свободу слова», — отмечал в интервью RFI руководитель отдела FIDH по Восточной Европе и Центральной Азии Илья Нузов.

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