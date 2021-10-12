Оперштаб снова зафиксировал суточный максимум смертей от COVID-19 в России

В России в очередной раз зафиксирован антирекорд по смертям от COVID-19 за сутки. По данным оперативного штаба, опубликованным 12 октября, за минувшие 24 часа от коронавирусной инфекции умерли 973 человека.

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 973 человека. Это рекордное число смертей за всю пандемию COVID-19. В последние дни антирекорд по смертности постоянно обновляется.

При этом Росстат, который обобщает данные о смертности, учитывает значительно больше смертей от коронавируса, чем оперштаб. По информации Росстата, в августе в России скончались почти 50 тысяч россиян с диагностированной коронавирусной инфекцией. По данным же оперативного штаба, в августе смертность от COVID-19 была вдвое меньше, отмечают СМИ.

Сообщается, что в Москве за последние сутки госпитализированы с коронавирусом 1375 человек, почти на 300 человек больше, чем накануне. За день в городе увеличилось с 515 до 536 число пациентов на ИВЛ. При этом число новых случаев в Москве, по данным оперативного штаба, несколько снизилось по сравнению с данными, опубликованными 11 октября.

Резкий рост заболеваемости и смертности от ковида в России наблюдается с начала сентября. Власти ссылаются на низкие темпы прививочной кампании. В Кремле уровень вакцинации в России назвали «непозволительно маленьким».

На фоне вспышки эпидемии ряд регионов России ужесточают коронавирусные ограничения и меры по обязательной вакцинации. В Подмосковье, например, ввели обязательную вакцинацию для 80% работников торговли, общественного питания, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. До 10 декабря им нужно привиться двумя компонентами. В Башкирии вводят режим самоизоляции для непривитых пожилых людей.

По данным портала gogov.ru, который собирает статистику по вакцинации из российских регионов, в стране к 12 октября полностью привито 30,9% населения, то есть порядка 45 млн человек. Если прививочная кампания будет идти нынешними темпами, для вакцинации 60% населения потребуется еще 317 дней.

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