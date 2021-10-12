App Store и Google Play потребовали закрыть телеграм-канал основателя «Мужского государства». Он уже недоступен по старой ссылке

App Store и Google Play потребовали закрыть телеграм-канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. Он уже недоступен по старой ссылке

Основатель неформального гомофобного и женоненавистнического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков сообщил, что Telegram собирается закрыть его канал по жалобе AppStore и Google Play. Информацию подтвердил источник «Медиазоны». По ссылке на канал Позднякова уже зарегистрирован другой телеграм-канал.

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Накануне Поздняков сообщил, что магазины приложений AppStore и Google Play потребовали заблокировать его канал. Судя по опубликованному скриншоту, служба поддержки Telegram сообщила об этом Позднякову.

В сообщении от команды Telegram говорится, что она получила жалобу от App Store и Play Market о том, что в канале Позднякова «распространяются материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации», в связи с чем магазины приложений потребовали ограничить доступ к каналу.

«Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования», — говорилось в сообщении от службы поддержки 11 октября.

Близкий мессенджеру источник «Медиазоны» подтвердил, что скриншот подлинный.

По старой ссылке телеграм-канал Позднякова уже недоступен. 12 октября по ней был зарегистрирован другой телеграм-канал. К 14 часам МСК на него подписан 31 человек. Там появилось два сообщения, в том числе призыв освободить блогера Юрия Хованского.

Издание «Такие дела» отмечает, что по-прежнему доступны другие каналы Позднякова и его соратников. Поздняков призвал подписчиков подписываться на его резервный канал, передает «Бумага».

Недавно стало известно, что прокуратура Нижегородской области подала в областной суд иск с требованием признать экстремистским и запретить движение «Мужское государство» в России.

Сторонники «Мужского государства» неоднократно устраивали травлю в интернете, угрожали фем-активисткам и журналисткам, устраивали кампании против бизнесов, которые делали рекламу с участием ЛГБТ и темнокожих людей. Пользователи Telegram неоднократно призывали Павла Дурова заблокировать каналы, связанные с «Мужским государством». В конце сентября Дуров заявил, что команда Telegram «анализировала» канал «МГ», и «по нему пока нет однозначной юридической оценки».

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