Новый антирекорд: в России от COVID-19 за сутки скончались почти тысяча человек

В России за последние 24 часа от последствий коронавируса скончались 986 человек — это максимум с начала пандемии. В последние несколько недель смертность от COVID-19 в стране регулярно бьет рекорды, а в октябре этот показатель не опускался ниже 800 человек. В регионах вводят новые ограничения и грозятся ввести локдаун, тогда как на федеральном уровне меры пока не вводят.

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За 24 часа в России зафиксировали 31 299 новых случаев заражения коронавирусом — почти на 10% больше, чем накануне. Больше всего заболевших в Москве (6712), Санкт-Петербурге (2345), а также в Самарской области (754).

Всего с начала пандемии от последствий коронавируса, согласно данным оперштаба, скончались 220 тысяч человек. По данным Росстата, с начала 2021 года по август месяц включительно общая смертность среди заразившихся COVID-19 превысила 250 тысяч человек против против 163,3 тысяч за весь прошлый год. За все время пандемии общее число умерших с диагнозом коронавирусная инфекция превысило 400 тысяч человек.

Как сообщает ТАСС, обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп населения, систему QR-кодов и прочие меры пока не анонсировали лишь в девяти российских регионах. Однако и в них власти задумываются о введении мер — в частности, в Ненецкий автономный округ можно въехать только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

В Самарской области в ближайшее время может быть введен локдаун. Об это заявил губернатор Дмитрий Азаров. Ситуацию в регионе он назвал «тревожной» или «близкой к критической».

В Москве новые меры вводить пока не планируют. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на ресторатора Дмитрия Левицкого, в мэрии просят лишь «соблюдать все требования, которые были». QR-коды для входа в рестораны и бары, которые вводились в столице летом 2021 года и были отменены после протестов владельцев малого бизнеса, в Москву вернуть не обещают.

Напомним, резкий рост заболеваемости коронавирусом в России происходит на фоне низкого уровня вакцинации. В стране от COVID-19 привиты около 43 миллионов человек — это порядка трети населения. Во Франции, где основные жесткие меры по борьбе с коронавирусом уже отменены, полностью привиты 87%.

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