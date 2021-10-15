«Тень Сталина»: после показа фильма о Голодоморе силовики удерживали людей в офисе «Мемориала»

В Москве показ фильма о Голодоморе в здании «Мемориала» закончился скандалом: сначала в здание ворвались провокаторы в масках, затем полицейские около шести часов удерживали сотрудников правозащитного центра. Уходя, силовики сняли пожарную сигнализацию, что может грозить опечатыванием офиса ПЦ, пишет «Новая газета».

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Сам правозащитный центр сообщил о том, что сотрудникам позволили покинуть здание только около 2 часов ночи. При этом несколько десятков неизвестных в масках ворвались в здание после 19.30, в первые минуты показа. Вместе с ними, как пишет «Новая», была съемочная группа НТВ.

В зале «Мемориала» в это время демонстрировался фильм «Гарет Джонс» (2019) польского режиссера Агнешки Холланд (вл Франции он вышел под названием «Тень Сталина»).

Провокаторы забрались на сцену и стали выкрикивать «Долой фашизм!» и «Позор!». Приехавшие силовики не вмешивались, и задержали троих нападавших лишь после того, как их им передали сами сотрудники ПЦ, сообщил «Мемориал», подчеркнув, что одновременно были задержаны и трое сотрудников правозащитного центра.

«Сотрудники Мемориала сообщают, что прямо сейчас происходит нападение каких-то фашистских молодчиков на их офис. Это Садовая-Каретная, д.10. Полиция их не защищает…», — сообщил журналист Сергей Пархоменко.

Позднее показ фильма был возобновлен, но после показа Росгвардия и полиция несколько часов не выпускали людей из здания, заставляя их писать объяснительные: пояснить, как они здесь оказались и «рассказать о судимостях».

При этом в здание не пускали юристов и журналистов, сообщила «Новая».

Юрист «Мемориала» Ирина Путилова заявила телеканалу «Дождь» о том, что силовики отказались предоставить охрану зданию после нападения, а также, по ее мнению, превысили полномочия.

В частности, они пытались изъять технику правозащитного центра, включая компьютеры. В итоге «изъяли часть охранно-пожарной сигнализации („Все остальное отбили юристы и адвокаты, ура им“, — сообщил „Мемориал“ — Прим. Ред.). Что это такое — они сами пояснить не могут…», — сказала юрист.

«Вернувшись домой в 3 часа ночи я уже не знаю — было это нападение хулиганов или полиции, — написал после случившегося руководитель „Международного Мемориала“ Ян Рачинский. — Поведение полицейских было весьма странным — задерживать дебоширов они не слишком старались, зато заблокировали выходы и никого из зрителей и сотрудников не выпускали (...). Затем они закрыли и вход — и при этом невзначай создали эпохальную инсталляцию, заблокировав дверь в „Мемориал“ наручниками. Получился отличный образ времени, в котором мы живем».

Фильм «Гарет Джонс» также известен под названиями «Тень Сталина» и «Цена правды». В основу картины легла история британского журналиста Гарета Джонса (1905-1935), который приехав в СССР в 1933 году и тайно выбравшись из Москвы в Украину, рассказал миру о Голодоморе.

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