Официальное число умерших от COVID-19 за сутки в России впервые превысило тысячу человек

По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса в России, за последние сутки жертвами COVID-19 стали 1002 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса в России, за последние сутки жертвами COVID-19 стали 1002 человека. Это очередной рекорд суточной смертности с самого начала пандемии.

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Официальное число выявленных за последние сутки новых случаев заражения, по данным оперативного штаба, составило 33 208 человек. Это тоже рекордный суточный показатель с начала пандемии в России.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088), а также в Московской (2403), Самарской (838) и Нижегородской (706) областях. Больше всего смертей зафиксировано также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

По данным оперативного штаба, общее число жертв пандемии коронавируса в России достигло 222 315 человек. По данным Росстата, число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 превысило 413 тысяч человек. Избыточная смертность в России за последний год превысила 700 тысяч человек.

При этом вакцинация в России охватила чуть более 30% населения. Как сообщили 16 октября в оперативном штабе, первый компонент вакцины от COVID-19 получили 51 млн человек. Полный курс вакцинации прошли 47,5 млн россиян.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в России необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%. Для этого нужно привить более 90 млн человек.

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