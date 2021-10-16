Gulagu.net: Осведомитель, передавший архив с пытками заключенных, просит убежище во Франции

Проект Gulagu.net сообщил, что бывшему заключенному, передавшему правозащитникам массив видеоданных о пытках в учреждениях ФСИН, удалось выехать из России. Он приземлился в Париже и будет при поддержке правозащитников добиваться во Франции политического убежища.

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Бывший заключенный, программист Сергей (фамилии не называется) при поддержке Gulagu.net выехал из России, а затем из Беларуси, «несмотря на попытки ФСБ и спецслужб России остановить его и вернуть секретный видеоархив», сообщили в Gulagu.net. В ночь с 15 на 16 октября он вылетел во Францию из одной из стран Северной Африки и приземлился в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

«Молодой белорус, прошедший сам через пытки в ФСБ, пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты 5 лет в самой известной российской пыточной ОТБ-1 Саратова, передавший секретный видеоархив ФСИН/ФСБ в правозащитный проект Gulagu.net, рискнувший жизнью чтобы спасти других и остановить страшные пытки», — так рассказывают о своем осведомителе правозащитники.

Проект также опубликовал фотографию Сергея, сделанную в аэропорту.

«Мы будем обращаться завтра в срочном порядке к властям Франции и просить защитить Сергея. Сам Сергей уже обратился к полиции аэропорта за помощью и началась первичная процедура для просителей политического убежища», — говорится в сообщении.

Ранее в Gulagu.net сообщили, что получили массив видеозаписей, фотографий и документов, доказывающих, что «в учреждениях ФСИН действуют зондер-команды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съемок этих истязаний».

Владимир Осечкин в интервью RFI рассказал, что более 40 гигибайт материалы передал правозащитникам бывший заключенный, айтишник Сергей, сам прошедший через избиения и пытки в «пресс-хатах». В 2015 году Сергея перевели на работу в саратовскую туберкулезную больницу ФСИН (ОТБ-1), где его назначили помощником начальника отдела безопасности. В этом качестве Сергей несколько лет администрировал сеть камер видеонаблюдения и обслуживал видеорегистраторы, а также имел доступ к компьютерам.

Позже Осечкин сообщил, что его проект получил от Сергея еще один видеоархив ФСИН с пытками заключенных. Часть видео с пытками из Саратовской области и из других регионов России были опубликованы.

После публикации видео из ОТБ-1 в Саратовской области возбудили семь уголовных дел. Дела завели по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий с применением насилия.

Было уволено «по отрицательным мотивам» руководство больницы. «Интерфакс» сообщал, что в связи с сообщениями о пытках в ОТБ-1 рапорт об отставке подал глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов. Во ФСИН заявили, что документы об увольнении Федотова были направлены еще 22 сентября «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности».

Публикация видео с пытками заключенных вызвала большой резонанс. Коммунисты в Госдуме выступили за парламентское расследование пыток в российских колониях. Правда, эту инициативу заблокировали депутаты правящей «Единой России». Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова тем временем заявила, что ее служба вместе с Советом Федерации готовит законопроект «о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания».

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