Спикер Госдумы предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его мнению, ранее эту премию получали Горбачев и Обама, которые допустили ряд ошибок. «Совершенно очевидно, такими решениями премия дискредитирована», – написал он.

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Как напомнил спикер Госдумы Володин, в своем завещании Альфред Нобель указал, что премия мира должна перечисляться «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив». Далее он отметил, что в разные годы Нобелевскую премию мира получали экс-президент СССР Михаил Горбачев, политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, бывший президент США Барак Обама и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Володин считает, что все они допустили ряд масштабных ошибок, вплоть до развязывания войн, однако ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира.

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

8 октября Нобелевский комитет вручил премию главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, попадет ли Муратов в «иноагенты» после получения этой премии, сказал, что он не будет объявлен иностранным агентом, если «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого». «Если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — произнес Путин.

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