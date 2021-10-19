«Величайшее в моей жизни политическое напутствие»: ФСИН сделала психологический портрет Навального

Оппозиционер и политзаключенный Алексей Навальный сообщил через соцсети, что Федеральная служба исполнения наказаний подготовила на него «психологическую характеристику» на случай побега из колонии.

Оппозиционер и политзаключенный Алексей Навальный сообщил через соцсети, что Федеральная служба исполнения наказаний подготовила на него «психологическую характеристику» на случай побега из колонии. При этом он назвал данный документ «отличной инструкцией каждому, кто стремится к Прекрасной России Будущего».

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Как написал Алексей Навальный во вторник, 19 октября, «если я убегу из тюрьмы, то эти фото будут в каждом отделе полиции страны. Это „ориентировка” и „учетная карточка” на преступника. И кто бы мог подумать, что величайшее в моей жизни политическое напутствие будет написано именно там. Рядом с „особыми приметами”».

Далее он приводит цитату из «психологической характеристики», подготовленной тюремными психологами ФСИН:

«Раскованный, свободен в самоутверждение, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним».

«Это ведь совершенно гениально сформулировано тюремными психологами. Ясные, четкие указания, — пишет далее оппозиционер, — Алексей Навальный, ты нуждаешься в помощи.

Твои глобальные планы не получится реализовывать одному. А для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, говори с ними. Общайся. Будь естественным, понятным и искренним.

Большое спасибо вам, тюремные психологи ФСИН. Отличная инструкция каждому, кто стремится к Прекрасной России Будущего.

Друзья. Мы нуждаемся в помощи друг друга, ведь нашей заветной цели не добиться в одиночку. Мы должны сначала организовать себя, а потом увлечь за собой десятки миллионов сограждан. Лучший способ добиться этого — говорить с людьми, быть понятными и искренними. Так победим».

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