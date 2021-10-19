ЕСПЧ признал Россию ответственной за похищение чеченского блогера

Европейский суд по правам человека присудил 26 тысяч евро в качестве моральной компенсации модератору оппозиционного чеченского канала Салману Тепсуркаеву. Модератор Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был похищен в 2020 году. Его местонахождение до сих пор не установлено.

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Европейский суд по правам человека вынес решение в отношении дела о похищении 19-летнего модератора Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. Этот канал рассказывал о нарушениях прав человека в Чеченской Республике.

ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Запрет пыток» и «Право на свободу и личную неприкосновенность»), и присудил Тепсуркаеву компенсацию в размере 26 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте суда во вторник, 19 октября. ЕСПЧ также указал на причастность чеченских властей к жестокому обращению с Тепсуркаевым, а также на неэффективное расследование его похищения со стороны России.

Салман Тепсуркаев был похищен неизвестными в Геленджике 6 сентября 2020 года. Очевидцы происшествия сообщили, что похитители показывали удостоверения сотрудников МВД. На следующий день в чате канала 1ADAT пользователь с ником «Охотник» опубликовал видео, где голый Тепсуркаев говорит, что «наказывает себя за неподобающее чеченцу поведение» и «передает "эстафету" другим администраторам "Адата"», после чего пытается сесть на стеклянную бутылку. Позже появилось другое видео, на котором Тепсуркаев говорит, что его заставили это сделать под угрозой убийства.

Жалобу в ЕСПЧ направили юристы «Комитета против пыток». Заявителем при этом выступила гражданская жена Тепсуркаева Елизавета, которую российские правоохранительные органы отказываются признать потерпевшей, так как их брак не был официально зарегистрирован.

«Комитет против пыток» провел собственное расследование и выяснил, что через сутки после того, как юноша перестал выходить на связь, его телефон включился, и родственники смогли получить геолокацию – он находился на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

Чеченские следователи четырежды выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В ноябре 2020 года следственный отдел Геленджика завел дело по статье о похищении человека, но через полгода дело снова передали в Чечню.

Как говорится в решении ЕСПЧ, с самого начала расследования у силовиков была информация о личностях полицейских, причастных к похищению. Несмотря на это, «следователи в Чечне не смогли продолжить эту очевидную линию расследования и не предприняли никаких значимых шагов для ее проверки».

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