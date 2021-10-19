Нерабочие дни и QR-коды: власти России вновь предложили экстренные меры борьбы с пандемией

Для обуздания новой волны эпидемии коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в ряде регионов — уже с 23 числа. Регионам также предложено после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам. В России за последние сутки умерли от коронавируса 1015 человек — это новый максимум за все время пандемии. Об этом 19 октября сообщил федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией. За сутки также выявлено 33 740 новых случаев заражения COVID-19.

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Во вторник, 19 октября, вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве РФ за здравоохранение, предложила ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября для облегчения ситуации с пандемией.

«Предлагается обратиться к президенту (…) и ввести на всей территории РФ с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни (...) Это не просто введение нерабочих дней, но и введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода», — сказала Голикова. Регионам с особенно сложной эпидемиологической ситуацией ввести период нерабочих дней предлагается уже с ближайшей субботы, 23 октября. Голикова также предложила работодателям перевести на месяц на удаленную работу непривитых работников старше 60 лет.

Во вторник днем мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за эпидемиологической ситуации в столице. Об ограничениях, вводимых на 4 месяца, сообщается на сайте мэра. С 25 октября по 25 февраля 2022 года для москвичей старше 60 лет введен «домашний режим» (за исключением переболевших ковидом за последние полгода или прошедших вакцинацию). Работодатели Москвы должны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников, а также всех работников старше 60 лет. Санитарный врач Москвы повысил требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг. До 1 января вакцинированы должны быть не менее 80% от общего числа сотрудников (ранее было требование о 60% привитых).

Накануне власти Санкт-Петербурга объявили о поэтапном введении в городе системы QR-кодов из-за роста заболеваемости.

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли еще 1015 человек, сообщил 19 октября федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией. Это новый максимум суточной смертности в стране с начала пандемии. Накануне — 18 октября — сообщалось о 998 смертях, а также о том, что суточный прирост смертности побил печальный антирекорд пятый день подряд.

По числу подтвержденных смертей от последствий ковида за прошедшие сутки лидируют Москва (73) и Санкт-Петербург (68), далее идут Краснодарский край (40), Нижегородская область (39), Свердловская область (39), Ставропольский край (35), Башкортостан (35), Пермский край (33).

По данным оперштаба на 19 октября, в стране за сутки выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусом — чуть меньше, чем днем ранее (34 325 заболевших). Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5700), Санкт-Петербурге (3220) и Московской области (2995), а также в Самарской (921), Нижегородской (715), Воронежской областях (689), в Республике Башкортостан (664) и Пермском крае (600).

За весь период пандемии в России, по данным оперштаба, от коронавируса умерло 225 325 человек.

По данным же Росстата, с начала пандемии и по август 2021 года в стране было зарегистрировано более 400 000 смертей пациентов, у которых был диагностирован ковид (как ставший основной причиной смерти, так и являвшийся сопутствующим заболеванием).

За первые восемь месяцев 2021 года общая смертность среди заразившихся COVID-19 превысила 250 тысяч человек (из них порядка 100 тысяч пациентов умерли в июле и августе). В 2020 году умерли 163,3 тысячи человек, имевших диагноз ковид, — следует из данных Росстата.

Официальный счетчик числа вакцинированных в РФ был запущен оперштабом только 16 октября. По данным портала, полную вакцинацию прошли чуть более 47,5 млн человек.

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