Полиция начала проверки по делу Сергея Зуева и Марины Раковой за месяц до обращения «потерпевшей»

Журнал Forbes публикует подробности уголовного дела в отношении бывшей замминистра просвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств, которые Фонд новых форм развития образования (ФНФРО) заплатил Шанинке как субподрядчику по двум контрактам.

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Как рассказал близкий к следствию источник издания, заявление в полицию от имени фонда исполняющая обязанности его генерального директора Юлия Пономарева написала 3 августа. В нем Пономарева просила провести проверку в отношении неустановленных лиц и двух контрактов ФНФРО и Шанинки.

Однако, как пишет Forbes, московская полиция заказала экспертизу этих контрактов самостоятельно примерно за месяц до подачи этого заявления. Ответа на вопрос почему вдруг полиция занялась проверкой контрактов фонда и вуза издание не дает.

Результаты заказанной экспертизы полиция получила незадолго до того, как к ней обратилась Пономарева с просьбой эту экспертизу провести. Следствие ссылалось на этот документ на судебных заседаниях по избранию меры пресечения для фигурантов дела.

Авторы материала в Forbes изучили экспертизу. Она была проведена тремя сотрудниками Российской академии образования (РАО), которые пришли к выводу, что результаты работы, выполненной Шанинкой для ФНФРО, не соответствуют техзаданию и не могут применяться на практике. 37-страничный отчет лег в основу уголовного дела, в рамках которого ректора Шанинки Сергея Зуева и бывшую замминистра просвещения Марину Ракову обвиняют в многомиллионных хищениях. При этом, отмечает издание, РАО возглавляет Ольга Васильева — бывшая министр просвещения, чьим замом и была Ракова. По данным источников «Медузы», во время работы в Минпросвещения у Васильевой и Раковой был серьезный конфликт.

Об уголовном деле против Марины Раковой стало известно в конце сентября, после того как полиция провела обыски у нее дома. Спустя две недели выяснилось, что в деле фигурирует также ректор Шанинки Сергей Зуев. Кроме них двоих, обвиняемыми стали бывший глава ФНФРО Максим Инкин и его бывший заместитель Евгений Зак, бывшая исполнительная директор Шанинки Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко.

Всех обвиняемых, кроме Зуева, суд отправил на время следствия в СИЗО, а ректору Шанинки назначил домашний арест. Впрочем, это решение прокуратура уже обжаловала, настаивая на помещении Зуева под стражу.

Сергей Зуев своей вины не признает. Представители Шанинки также выступили в его защиту, заявив, что все работы по контрактам с ФНФРО были добросовестно выполнены. В защиту Зуева были созданы петиции, чьими подписантами стали преподаватели, студенты и выпускники Шанинки. Также за него заступился лидер фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

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