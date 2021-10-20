Россия побила новый антирекорд смертности от коронавируса. Путин объявил выходные

В России официально объявлено о смерти от последствий коронавируса 1028 человек за последние сутки. Это наихудший показатель за все время пандемии. Московские власти ввели локдаун для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Президент Путин, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, «пока не планирует» выступать с обращением к народу по поводу новой волны Covid-19. Позднее стало известно, что президент объявил «нерабочие дни» в стране с 30 октября по 7 ноября.

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Московский оперштаб уже объявил о новых мерах, принятых властями столицы: с 25 октября 2021-го по 25 февраля 2022 года «жители старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны находиться дома», а работодателям с 25 октября необходимо перевести «не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы».

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова накануне предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими, а в регионах с самой неблагополучной эпидемиологической ситуацией — с 23 октября по 7 ноября.

Как заявили источники журнала Forbes, власти Москвы уже обсуждают вариант с выходными с 30 октября по 7 ноября, когда в столице могут будут закрыты торговые центры, кафе и рестораны, а также запрещены массовые мероприятия. При этом исключений не будет даже для людей, сделавших прививки. Ограничения не коснутся аптек, продуктовых магазинов, онлайн-торговли и доставки, заведения общепита смогут работать навынос.

Как сообщает ТАСС, Голикова также заявила, что комплекс мер, направленный на «снижение напряженности» в связи с эпидемиологической ситуацией в России, обсуждался с коллегами из федеральных органов исполнительной власти, руководителями регионов и в рамках оперативного штаба.

Инициативу Голиковой поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня, в среду, 20 октября, ее обсудят на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Сам Путин, как сообщает агентство РИА Новости, «пока не будет» выступать с обращением к народу по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом заявил его пресс-секретарь Песков.

Позднее, днем 20 октября, Путин объявил «нерабочие дни» в стране с 30 октября по 7 ноября. И о выплате некоторых компенсаций компаниям, которые пострадают от введения режима нерабочих дней. Трансляция его совещания с правительством велась на телеканале «Россия 24». «Уровень вакцинации остается невысоким», — заявил президент РФ, по словам которого темпы недостаточны для того, чтобы «сбить» распространение коронавируса в стране. Президент также отметил, что нельзя «приукрашивать картину»: ситуация «серьезная», и статистика все покажет.

Всего, по официальным данным, с начала пандемии в России Covid-19 был выявлен у более чем 8 млн человек, из них скончались — 226 353. Ранее независимые СМИ сообщали о том, что официальная статистика может быть занижена в несколько раз.

Даже по официальным данным, в стране фиксируются антирекорды по смертности от коронавируса уже семь дней подряд.

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