Власти Москвы объявили недельный локдаун

Мэр столицы Сергей Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, на это время будут закрыты рестораны и непродовольственные магазины. Решение о локдауне власти приняли на фоне беспрецедентного роста заболеваемости и смертности от ковида.

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Кроме приостановки работы общепита, будут отменены культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. В то же время театры и музеи продолжат работу, на них лишь наложены ограничения по заполняемости залов (не более половины), а также предписано проверять у посетителей QR-коды, подтверждающие вакцинацию, наличие недавно сданного отрицательного теста на ковид или факта перенесенной болезни.

Коснулся локдаун и образовательных учреждений, так в школах и детских садах будут объявлены каникулы, а учащихся колледжей и вузов переведут на удаленный режим.

После завершения нерабочей недели власти пообещали отменить запрет на массовые мероприятия при условии обязательного использования QR-кодов, в тех случаях, когда предполагается присутствие 500 человек и более. Кроме того, с 8 ноября объявлен режим самоизоляции для пожилых людей. Без QR-кода, подтверждающего прививку или уже перенесенный ковид, они лишатся возможности бесплатного проезда в общественном транспорте. О таких же мерах уже объявили и власти Московской области.

Решение о локдауне власти принимают на фоне беспрецедентного роста заболеваемости и смертности от ковида. Так, 21 октября в стране было зафиксировано 36 339 новых случаев инфицирования и 1036 смертей от ковида. В столице в последнюю неделю ежедневно заболевают 5–7 тысяч человек.

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