МВД объявило в розыск Любовь Соболь

Соратница оппозиционера Алексея Навального и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявлена в розыск Министерством внутренних дел. Карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России, в ней уточняется, что она «разыскивается по статье УК».

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В конце сентября 2021 года Мосгорсуд утвердил приговор в отношении Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ранее ее приговорили к 1,5 годам ограничения свободы: ей запретили покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия и покидать Московскую область.

«У меня так много уголовных дел, что даже не знаю, по какому точно розыск. Узнала о розыске как и все из СМИ. На мою работу это не повлияет», — сообщила РБК Любовь Соболь, отметив, что будет и дальше бороться с коррупцией.

Приговор по «санитарному делу» Преображенский суд Москвы назначил Соболь 3 августа. 8 августа СМИ сообщили, что Любовь Соболь покинула Россию и отправилась в Турцию. Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский в беседе с РБК пояснил тогда, она могла покинуть территорию России, не нарушая закон. «Поскольку приговор вынесен, и он не вступил в законную силу, то есть не прошел апелляционную инстанцию, то и наказание пока не действует», — сказал юрист.

«Самое главное сейчас – не обращать внимания на действия силовиков, оставаться в строю, продолжать говорить правду и бороться с коррупцией»



Соратница Алексея Навального Любовь Соболь после того, как ее объявили в федеральный розыск pic.twitter.com/GgacwX7xKI — RFI на русском (@RFI_Ru) October 21, 2021

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