Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву делают операцию на сердце

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСиЭН, «Шанинки») Сергею Зуеву делают операцию на сердце. Об этом сообщила супруга ректора Елизавета Фокина. Ранее Сергей Зуев был задержан по подозрению в хищении. Его забрали из больницы и допрашивали больше 30 часов.

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«Вчера было подозрение на инфаркт миокарда. Сегодня сделали коронарографию, и стало понятно, что сужение значительное, нужна операция», — рассказала РБК Елизавета Фокина. По ее словам, у Зуева выявили сужение одного из сосудов, причем эта операция стала третьей за последний год, предыдущие прошли не на сердце. Защита ректора намерена добиваться сохранения судом меры пресечения Зуеву в виде домашнего ареста, добавила Фокина.

12 октября ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук был задержан в качестве подозреваемого по тому же делу, что и задержанная ранее замминистра просвещения Марина Ракова. Как говорилось в пресс-релизе МВД, Зуева подозревают в хищении 21 миллиона рублей бюджетных денег. 19 октября ему предъявили обвинение. Прокуратура также подала в суд ходатайство о переводе ректора с домашнего ареста под стражу. Зуев заявил о своей невиновности.

20 октября ректора «Шанинки» доставили в больницу с гипертоническим кризом, в день госпитализации к нему уже вызывали скорую, когда он находился у следователя. Адвокат ректора Сергей Севрук сообщил, что в феврале этого года Зуеву сделали «связанную с сосудами» операцию, вторая операция в конце августа была связана с сердцем, передавал его слова ТАСС.

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