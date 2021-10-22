«Сколько их у нас? Каждый второй, что ли?»: Путин высказался об «иноагентах»

Владимир Путин отметил, что некоторые положения российского законодательства об «иноагентах» нуждаются в совершенствовании, однако сам закон он назвал целесообразным. Путин не считает, что в «иноагенты» в России записывают «ковровым образом». Об этом он заявил на Валдайском форуме в Сочи 21 октября.

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Владимир Путин высказался о законодательстве об «иноагентах», отвечая главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову. В своем выступлении Муратов сказал, что в России в «иноагенты» записывают без приговоров суда, без предупреждения, и из списков «иноагентов» нельзя выйти.

По словам Путина, российское законодательство об «иноагентах» «не запрещает заниматься политической деятельностью. «Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены», — заявил Путин.

На замечание Дмитрия Муратова о бессудности российского закона сказал, что в Соединенных Штатах в «иноагенты» записывают «тоже не через суд».

По его словам, американский закон намного жестче российского: в России, в отличие от США, не предусмотрена уголовная ответственность в связи со статусом «иностранного агента», заявил Путин.

Это неправда. В России «иноагентам» может грозить уголовная ответственность и лишение свободы за нарушение требований этого закона (например, за нарушения «иноагентской» отчетности в Минюст). Тем, кто попадает в список «физлиц-иноагентов» (отдельный список, не имеющий отношения к «физлицам-СМИ-иноагентам»), грозит до пяти лет лишения свободы.

Путин в ответ ведущему сессии, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову заявил, что в России нет «массовой записи» в «иноагенты». «Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их у нас? Каждый второй, что ли?» — сказал Путин.

В настоящее время в реестр «СМИ-иноагентов» записаны 88 СМИ и человек. В списке «НКО-иноагентов» 78 организаций. Также «иноагентами» объявлены два незарегистрированных общественных объединения. Это отдельный, недавно открытый список, куда включили «Голос» и «ОВД-Инфо». Реестр «СМИ-иноагентов» регулярно пополняется по пятницам.

Путин пообещал Муратову, что власти «еще раз посмотрят» на «размытые критерии» в этом законе. Он сказал, что его знакомые говорили, что они занимаются благотворительной деятельностью, а их «подводят» под «иностранные агенты». «Я постоянно даю такие поручения и в администрацию президента, и депутатам Госдумы, чтобы возвращались и возвращались, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им», — заявил президент РФ.

Путин поздравил Муратова с Нобелевской премией

Отвечая Муратову, Путин впервые поздравил главного редактора «Новой газеты» с присуждением ему Нобелевской премии мира. «Премия мира была и у первого президента Советского Союза Михаила Горбачева, и у (бывшего президента США) Барака Обамы, так что у вас хорошая компания, я вас поздравляю», — сказал Путин Муратову.

Ранее Путин заявлял, что Дмитрия Муратова включат в «иноагенты», если «он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон».

Дмитрий Муратов в свою очередь сказал, что деньги Нобелевской премии будут направлены в благотворительные организации: фонд «Круг добра», детский хоспис «Дом с маяком», первый московский хоспис «Вера», фонд «Подари жизнь», на премию «Камертон» имени Анны Политковской и в фонд медицинской помощи работникам СМИ.

Муратов добавил, что считает, что в какой-то степени «это премия и нашей стране». «Хотя я считаю себя самозванцем. Постараюсь, чтобы она была для наших людей полезна», — отметил он на Валдайском форуме.

8 октября было объявлено, что Нобелевской премии мира удостоены главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка-расследовательница из Филиппин Мария Ресса «за усилия по защите свободы слова, которая является условием демократии и прочного мира».

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